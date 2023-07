"L'histoire méritait une autre fin" : cette fois, plus de doute, Inzaghi ferme la porte à Romelu Lukaku

Cette fois, plus de doute possible : l'histoire d'amour entre Romelu Lukaku et l'Inter Milan est définitivement terminée. Ce n'est pas une information en soi. Depuis plusieurs jours maintenant, il est évident que le ressort est cassé entre les différentes parties. En revanche, c'est la première fois que l'entraîneur des Nerazzurri s'exprime à propos de la saga.