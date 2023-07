Comme l’a démontré une vidéo de la session, le joueur est plutôt en forme. D’un retourné acrobatique, il a terminé une action d’un geste de classe. Tandis qu’il s’est permis d’enrhumer plusieurs coéquipiers lors d’un petit démarquage. Du grand KDB donc. En revanche, il n’est pas encore au point physiquement car il n’a pas encore participé activement à la préparation.

”De Bruyne est proche d’un retour”, a expliqué Pep Guardiola. “Il se sent beaucoup mieux. Il reviendra très bientôt”. Pendant longtemps, le staff médical pensait qu’il n’avait aucune chance de pouvoir disputer la première rencontre face à Burnley le 11 août prochain. La question n’est donc plus d’actualité. City est actuellement en tournée au Japon. Demain, ils défieront l’Atlético de Madrid. Et il est possible que De Bruyne dispute ses premières minutes lors de ce match.