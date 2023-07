Un nouveau club s'intéresse à Charles De Ketelaere

Le temps presse pour Charles de Ketelaere. Jour après jour, son avenir à l'AC Milan semble de plus en plus bouché. Recruté l'an dernier pour jouer derrière l'attaquant en 4-2-3-1, CDK ne rentre plus dans les plans de Stefano Pioli. Cet été, l'entraîneur italien a plutôt préféré miser sur des ailiers rapides avec Pulisic, Chukwueze, Traorè et Romero.