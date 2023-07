Albert Sambi-Lokonga devrait bel et bien rejoindre Vincent Kompany

Leurs chemins se sont séparés en juillet 2021, lorsqu’Albert Sambi-Lokonga a rejoint Arsenal. Deux ans plus tard, le milieu de terrain et son dernier coach anderlechtois Vincent Kompany pourraient bien déjà se retrouver. Le Telegraph avance en tout cas que Burnley négocie actuellement avec Arsenal pour obtenir le prêt, avec option d’achat, de celui qui a été dirigé à 39 reprises par Kompany et qui a également partagé le terrain avec lui durant une saison au RSCA. Les Clarets ont déjà transféré à toutes les positions durant ce mercato, excepté au milieu de terrain, où Kompany cherche un renfort pour épauler Cullen, Brownhill et Cork.