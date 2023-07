Koni De Winter n’attendra pas Lukaku et Castagne : six clubs s’intéressent à lui

Il semble en tout cas que le trop grand nombre de défenseurs centraux présents dans l’effectif turinois (Danilo, Bonucci, Rugani, Bremer ou Gatti) ait fait prendre conscience au Belge qu’il était temps d’aller de l’avant. “Il est déterminé et veut du temps de jeu, il veut jouer, a confié son agent Stefano Saporetti il y a quelques jours à TuttoMercato. Il vise l'équipe nationale et l’Euro 2024, donc il veut jouer. Les prochains jours nous donneront des réponses.”

Prêté la saison dernière à Empoli, Koni De Winter a surtout crevé l’écran durant l’Euro U21 en Roumanie où il s’est imposé physiquement dans la défense belge à côté de Zeno Debast. De quoi forcément créer l’intérêt sérieux de plusieurs formations. Dont trois en Italie (Genoa, Udinese et Frosinone), deux en Angleterre (Everton et West Ham) et une en France (Lille).

Selon le Corriere dello Sport, le Genoa voudrait proposer un prêt avec option d’achat à la Juventus. Mais l’Anversois aurait une autre petite préférence : le LOSC. Le journaliste italien Nicolo Schira avance que des pourparlers ont été rouverts ces dernières heures, après que de premiers contacts aient été entrepris il y a plusieurs semaines, avant que le joueur ne soit convaincu de sa volonté de partir.

Celui qui rêve de Diables rouges et d’Euro 2024 ne devrait donc pas croiser Romelu Lukaku et/ou Timothy Castagne à la Juve. D’autant que les discussions entre les Bianconeri et les deux Belges sont pour le moment en stand-by. Surtout pour Lukaku, dont l’avenir reste toujours aussi incertain.