Johan Bakayoko sur les traces italiennes de Dries Mertens ?

Selon nos sources, des contacts ont déjà eu lieu entre le champion d’Italie en titre et l’entourage de Johan Bakayoko. L’intérêt de l’ancien club de Dries Mertens semble même être assez concret. Les Napolitains devront toutefois se montrer très convaincants pour recruter le Belge du PSV Eindhoven.

D’abord parce que plusieurs autres clubs des cinq grands championnats (dont Dortmund et le Leverkusen) se sont aussi renseignés pour celui qui a fait ses débuts chez les Diables rouges en mars dernier. Ensuite, parce qu’il faudra mettre le paquet pour arracher le joueur au PSV qui ne souhaite pas le vendre cet été. Sauf en cas d’offre avoisinant les 35 millions d’euros que le club ne pourrait pas refuser, toujours selon nos informations.

Régi par un Conseil de surveillance financier qui contraint presque la direction sportive à céder sans condition à des propositions de ce genre, le PSV ne serait en effet pas en position économique de décliner une telle offre. On l’a vu l’hiver dernier avec les transferts de Cody Gakpo et Noni Madueke, respectivement vendus à Liverpool et Chelsea contre 42 et 35 millions d’euros, alors que le club comptait sur eux dans la lutte pour le titre.

Un autre élément pourrait toutefois chambouler les plans du PSV et contenter l’un des clubs intéressés. Absent de la Ligue des champions depuis 2018, le deuxième du dernier championnat néerlandais compte sur sa présence au 3e tour des qualifications pour retrouver la compétition et la manne financière qui va avec. Il faudra pour cela passer deux tours de qualification, dont le premier face aux Autrichiens de Sturm Graz. En cas d’échec (matchs les 8 et 15 août, puis les 22 et 29 août), le club pourrait finalement décider d’accepter une offre inférieure pour Bakayoko en fin de mercato.