Le départ de Carrasco et la position de Witsel : Diego Simeone fait le point sur ses Belges

L’entraîneur des Colchoneros est conscient que plusieurs de ses éléments importants sont amenés à quitter le club avant la fin du mois d’août. “Nous sommes dans une situation difficile, car tout ce que vous préparez peut disparaître. Nous avons besoin d’un plan A et d’un plan B pour ce qui peut arriver.”

Diego Simeone pense notamment à l’incertitude autour de João Felix, qui a exprimé haut et fort son désir d’évoluer au Barça, et de Yannick Carrasco, qui peut lui aussi faire l’objet d’une offre des Catalans qui possèdent une clause d’achat prioritaire fixée à 20 millions d' €. D’autant que l’ailier fait office de pion majeur dans le 5-3-2 mis en place par El Cholo.

”Yannick comprend parfaitement ce système. Je suis toujours optimiste et je pense le meilleur pour l’équipe. Il nous connaît depuis longtemps, il est parti, il a fait des efforts pour revenir, on a gagné un championnat avec une belle saison de sa part, il a toujours bien performé même quand il sortait du banc. Il est à l’âge idéal et j’espère que nous pourrons en profiter.”

De son côté, Axel Witsel devrait honorer jusqu’au bout son contrat qui court jusqu’en juin 2024. À moins que sa situation ne lui déplaise. Diego Simeone considère toujours le Liégeois comme un défenseur pour son trio arrière plutôt que comme un milieu de terrain. Or, Witsel a répété à plusieurs reprises sa préférence pour son poste de prédilection dans l’entrejeu.

”Nous interprétons Witsel plus comme un joueur pour la défense centrale, bien qu’il puisse évoluer comme milieu de terrain, a ainsi rappelé Diego Simeone qui cherche à recruter un milieu supplémentaire suite au départ de Geoffrey Kondogbia vers Marseille. Nous pensons que nous rivaliserons mieux avec l’arrivée d’un autre milieu qui nous apportera de la personnalité, du jeu et de la compétition interne. Nous avons besoin d’un moyen de partager cette place avec Koke et de donner à cette position plus de concurrence. La saison est longue et ceux qu’on a autour de Koke ne sont pas de purs milieux de terrain.”