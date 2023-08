Transfert de Lukaku : comment la Juventus a renversé la situation en sa faveur

Si l’on considère qu’il ne cédera pas aux avances de l’Arabie saoudite, la Juve fait désormais office d’unique issue pour le Diable rouge qui s’est fermé les portes de l’Inter et d’un retour à Chelsea. Et cela tombe bien puisque le coach Massimiliano Allegri se verrait bien utiliser dans son équipe les talents du Belge dont il est un grand fan, alors que Vlahovic n’a pas répondu à ses attentes.

À lire aussi

Pour débuter les discussions avec Chelsea, où Lukaku est encore sous contrat jusqu’en 2026, la Juventus a opté pour une approche par étapes. Sachant que le club n’a pas les moyens de céder aux 40 millions € réclamés par Chelsea, la première était de proposer un prêt en incluant une option d’achat. Ce que les Blues ont refusé. La deuxième était d’accéder à la demande des Londoniens, mais en la conditionnant à la vente de Dusan Vlahovic avant le 4 août. Ce dernier a été jugé “intransférable”, mais “si des offres impossibles à refuser venaient à arriver sur la table, on devrait y penser”, a récemment admis Giuntoli.

Or, le principal prétendant du Serbe – le PSG – a calmé son passage à l’offensive pour le buteur. Vlahovic – qui se verrait pourtant bien rester à Turin – s’est donc retrouvé sans aucun point de chute capable de répondre rapidement aux exigences de la Juve. À savoir le vendre à plus de 60 millions €. Les Bianconeri ont alors décidé de prendre Chelsea par les sentiments avec la troisième étape.

Lukaku et 40 millions

Très actifs sur le marché des transferts cet été, les Blues n’ont pour le moment pas été capables d’attirer un buteur de très haut niveau, hormis Nicolas Jackson (ex-Villarreal), qui doit encore confirmer sur la grande scène, et Christopher Nkunku (ex-Leipzig) qui évolue plutôt dans un rôle de deuxième attaquant. Selon la Gazzetta dello Sport, Giuntoli a donc imaginé un échange entre Lukaku et Vlahovic qui satisferait tout le monde.

À lire aussi

Chelsea obtiendrait un numéro 9 de renom et se débarrasserait enfin de Lukaku et de son salaire de 12 millions € par an. La Juventus ferait quant à elle coup double : obtenir Lukaku ainsi qu’une grosse somme d’argent pour apaiser ses problèmes financiers qui ne vont faire que s’aggraver vu l’absence de compétition européenne. L’idée des Turinois est en effet de réclamer 40 millions € en plus de Lukaku pour lâcher Vlahovic (23 ans), plus jeune que le Belge (30) et acheté 80 millions € il y a 18 mois.

Reste à régler deux problèmes. D’un côté, Chelsea ne serait pas enclin à aligner la somme réclamée par la Juve : les négociations devront donc se poursuivre. De l’autre, il faudra convaincre Vlahovic de rejoindre Chelsea, lui qui souhaitait poursuivre en Italie ou aller au PSG.