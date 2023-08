À lire aussi

Du coup, les Citizens sont partis à la pêche au remplaçant de l’Algérien. Et Jérémy Doku est en haut de la liste, si l’on en croit le (très) bien informé Fabrizio Romano. “Exclusif : Manchester City ajoute désormais Jérémy Doku à la liste pour remplacer Riyad Mahrez comme nouvel ailier”, explique le journaliste italien sur Twitter. “Avec Michael Olise (qui est à la fois dans les listes de City et de Chelsea), Doku est l’un des noms prioritaires envisagés par Man City.”

Pour le Diable, il s’agit d’une sacrée surprise ! Plutôt pisté par Liverpool depuis le début de sa carrière, le feu follet est donc également dans les petits papiers du plus grand club d’Europe. L’autre joueur cité, Michael Olise, est en négociation avancée avec... Chelsea, selon plusieurs médias britanniques. Du coup, voir Jérémy Doku porter la tunique des Skyblues est une réelle possibilité.

Un transfert trop précipité ?

Forcément, voir un club comme City s’intéresser au Diable rouge a de quoi étonner. Pourtant, il y a beaucoup de raisons rationnelles qui expliquent une telle information. Déjà, l’ailier possède un profil rare. Et un talent recherché. À savoir celui de pouvoir casser des lignes par son seul coup de reins. Très peu de joueurs ont une telle capacité d’accélération en Europe. Des qualités qui avaient impressionné un certain Kylian Mbappé : “Récemment, je parlais avec mon père d’un joueur que j’avais remarqué depuis les tribunes pour ses qualités de vitesse. Ce joueur, c’est Doku, de Rennes. En cinq ans chez les pros, je n’ai jamais vu des appuis qui dégagent autant de puissance”, avait expliqué la fusée de Bondy en 2021.

À lire aussi

Autre élément qui explique cet intérêt : la marge de progression de l’ancien anderlechtois. À 20 ans, le joueur a encore tendance à effectuer certains mauvais choix. Impressionnant par moments, il lui manque encore cette justesse pour franchir en pallier. Un état de fait qui s’est notamment vérifié contre l’Autriche avec les Diables pendant le mois de juin. Qui de mieux que Pep Guardiola pour tenter de gommer ces quelques maladresses ? D’autant plus que le Catalan avait déjà réussi ce même pari avec Raheem Sterling lors de son arrivée à Manchester. Lors de sa seconde saison sous Guardiola, l’Anglais âgé de 28 ans avait littéralement explosé en marquant à 18 reprises pour 15 passes décisives. On souhaite la même trajectoire à Jérémy Doku.

À lire aussi

Forcément, tout n’est pas rose non plus. Beaucoup de suiveurs estiment que la fusée a besoin d’une année pleine en Bretagne. Depuis son arrivée à Rennes en 2020, le gamin de Borgerhout a déjà connu beaucoup de choses. Une année d’adaptation, une autre tronquée par les blessures et une troisième sous le signe du progrès. En d’autres termes, il lui manque peut-être encore l’année de la confirmation. Problème : Rennes ne pourra pas résister si une offre avoisinant les 50 millions arrive. Dans ce cas de figure, Doku filera à l’anglaise.