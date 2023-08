Un départ ou une deuxième saison à Everton? L’avenir d’Amadou Onana se dessine

À lire aussi

Auparavant considéré comme un joueur potentiellement à vendre cet été compte tenu des grandes difficultés financières du club (372 millions de livres sterling - 433 M€ - de pertes au cours des trois dernières années), Amadou Onana devrait finalement rester sur les bords de la Mersey. Le club aurait changé son fusil d’épaule pour donner priorité à un effectif compétitif afin d’oublier la dernière saison chaotique qui s’est achevée au bord de la relégation.

Arsenal et Chelsea ont pris d’autres options

D’autant que les possibilités de le vendre à très bon prix (Everton en voudrait près de 70 M €) se sont réduites ces dernières semaines. En particulier chez ses deux prétendants principaux : Arsenal et Chelsea. Les Gunners ont déjà recruté le milieu de terrain Declan Rice pour un montant record (117 M €), et le club semble désormais satisfait de son entrejeu, avec notamment Thomas Partey et Jorginho.

La piste s’est aussi refroidie à Chelsea, après qu’Onana ait rejeté une première approche en janvier dernier par volonté d’aider Everton à se maintenir en Premier League. Même si les Blues ont perdu Kovacic, Kanté, Mount et Loftus-Cheek cet été, Mauricio Pochettino s’appuiera sur Enzo Fernandez, Andrey Santos et Carney Chukwuemeka, alors que la bataille se poursuit avec Brighton pour acquérir Moises Caicedo. En parallèle, les Londoniens préparent aussi la suite avec deux autres milieux défensifs : Cesare Casadei et Lesley Ugochukwu, qui devraient tous deux être prêtés cette saison avant de revenir l’été prochain.

À moins d’un retournement de situation (un échec du dossier Caicedo à Chelsea, par exemple), Amadou Onana fera bien partie de l’effectif de Sean Dyche cette saison. Le joueur acheté 35 millions d' € en août 2022 à Lille sera même l’homme-clef de la colonne vertébrale des Toffees… avant de nouvelles tractations durant l’été 2024, après l’Euro.

”Avec le staff, nous avons examiné son histoire et son évolution, a confié Steve Stone, l’entraîneur adjoint d’Everton, au Liverpool Echo. Maintenant, il se développe au bon rythme. Probablement qu’un autre club n’aurait pas eu besoin de le mettre tout le temps sur le terrain comme nous l’avons fait la saison dernière. Il irait parfois sur le banc et apprendrait le métier. Mais nous l’avons mis. Parce que nous croyons en lui et parce que c’était aussi une nécessité.”

L’histoire aurait été différente si Everton avait été relégué. Mais, désormais, Onana semble déterminé à encore progresser avec Everton, un club pour lequel il est tombé amoureux. “Une chose est sûre : vous n’avez pas encore vu le produit fini, lançait Amadou Onana en avril dernier. Je n’ai que 21 ans et je m’améliore encore. Je pense que j’ai réalisé une assez bonne saison mais je peux faire encore mieux. J’en suis conscient et je travaille pour atteindre mon potentiel maximal.”