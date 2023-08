En plein contre, c’est le second qui s’est d’abord illustré. Treize minutes après son entrée au jeu, d’une tête rageuse, il est parvenu à isoler Cole Palmer. L’Anglais, de son pied gauche soyeux, a enroulé un amour de ballon dans la lunette de Ramsdale.

Le Louvaniste a mis plus de temps à se montrer décisif. Alors qu’on disputait la 100e minute de jeu, il a été trouvé sur la droite de la surface. Il s’est ensuite mis sur son pied gauche pour tenter une frappe qui a été déviée pour finir sa course dans le but.

Un but libérateur qui a poussé les deux équipes aux pénaltys. Lors de la séance, KDB a manqué sa chance lors du premier tir des Citizens. Héros de la rencontre, Trossardinho a marqué le sien. Arsenal a finalement gagné la rencontre au bout de la séance.