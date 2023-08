En effet, selon la presse italienne et dans des propos rapportés par nos confrères d’Eurosport, le club milanais serait furieux depuis qu’il a appris que son attaquant négociait en cachette avec le grand rival turinois. Pire, on apprend même que la Juventus et Big Rom négociaient depuis mars dernier, selon les informations du réputé journaliste italien Gianluca Di Marzio.

Le Belge aurait d’ailleurs donné son feu vert après la défaite des siens en finale de la dernière Champions League. Un match qu’il a débuté sur le banc et qui aurait été décisif dans sa décision de quitter la Lombardie.

À lire aussi

Si tout cela s’avère être vrai, les Nerazzurri n’hésiteront pas à aller en justice. “Les normes FIFA interdisent à un club de contacter un joueur d’une autre équipe sans en avertir cette dernière”. De plus, l’Inter se demande si la prestation, plutôt ratée, du Diable en finale de C1 n’aurait pas un lien avec ces négociations.

La Juventus se défend

Ces accusations sont évidemment arrivées du côté de Turin, où l’on dément fermement. D’après les Bianconeri, les premiers contacts ont eu lieu en juillet, soit au terme de son prêt et à son retour à Chelsea.

La Vieille Dame souhaite d’ailleurs toujours s’offrir les services de l’ancien anderlechtois et continue à négocier avec les Blues pour un échange avec Dusan Vlahovic.