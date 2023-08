Semaine décisive pour le transfert de Romelu Lukaku à la Juventus : les bonus… ou Harry Kane pourraient faire la différence

En clair, Chelsea serait prêt à mettre 20 millions d' € – et non 40 millions comme souhaité par la Juve – en plus de Lukaku pour compléter la venue de Vlahovic, selon Calciomercato. Même si l’écart entre les souhaits des deux clubs est encore très important, de nouvelles négociations décisives débuteront cette semaine, selon Sky Sport. Les Italiens et les Anglais sont en effet tous deux désireux de conclure ce transfert, qui serait une sorte d’opération win-win : la Juve veut Lukaku et a besoin d’argent, alors que Chelsea cherche un nouveau buteur.

Pour ce faire, les discussions viseront à trouver un terrain d’entente à mi-chemin, aux alentours de 30 millions d' €. Mais l’insertion de certaines clauses pourrait aussi permettre aux deux clans de se rapprocher de leur objectif. L’idée des Blues serait donc de réclamer des bonus à la Juventus en cas de bonnes performances de Lukaku lors des prochaines saisons, avance le Corriere della Sera. Ce qui valoriserait plutôt le Belge à hauteur de 50 millions. Idem dans l’autre sens avec Vlahovic.

Et si Harry Kane restait à Tottenham ?

L’échange entre Lukaku et Vlahovic se rapprochera donc dans les prochains jours… à moins qu’une décision d’Harry Kane vienne tout perturber. Alors que l’Anglais a planté un quadruplé en match amical ce dimanche avec les Spurs, le Daily Mail affirme qu’il pourrait finalement accepter de rester à Tottenham. La dernière offre du Bayern Munich à hauteur de 86 millions d' € n’a en tout cas toujours pas été acceptée par le président Daniel Levy qui rêve de conserver Kane, tout comme son entraîneur Ange Postecoglou.

”Vous avez vu encore ce dimanche qu’Harry Kane est certainement investi dans ce que nous faisons, a lancé l’entraîneur des Spurs après la belle victoire contre le Shaktar Donetsk (5-1). Il est de classe mondiale. La façon dont cette équipe jouera l’aidera également : on va lui créer plein d’occasions. Mais on sait qu’il y a une échéance : c’est la fin du mercato.”

Le capitaine anglais, qui a longuement applaudi ses supporters après la rencontre (un signe ?), ne sait donc toujours pas où il évoluera cette saison. Pendant ce temps, le Bayern Munich se lasserait de l’absence de réponse du président des Spurs et songerait à abandonner tout simplement la table des négociations. Le Daily Mail avance d’ailleurs que la piste n°2 des Bavarois se nomme Dusan Vlahovic.

Quelle conséquence pour Lukaku ? Le transfert du Diable rouge serait retardé, mais pas abandonné. En vendant Dusan Vlahovic au Bayern Munich au prix réclamé (près de 80 M €), les Bianconeri obtiendraient les liquidités nécessaires pour acheter Lukaku sans passer par un échange. Les prochains jours seront décisifs, tant pour Kane que pour Vlahovic et Lukaku.