Pourquoi l’Atalanta est la destination idéale pour que Charles De Ketelaere se relève

Le haut niveau avec moins de pression

Le cinquième du dernier championnat (juste derrière le Milan AC) est un abonné des meilleures positions de Serie A et des compétitions européennes. Tout en restant un club moins médiatisé que ses concurrents du top où règne la pression de remplir la salle de trophées. Là-bas, De Ketelaere subira moins le poids de son transfert et des attentes placées en lui. Il découvrira aussi des supporters qui applaudissent même leurs joueurs en cas de défaite.

Le club le voulait déjà avant

Lorsqu’il était à Bruges et suivi par de nombreux clubs européens, CDK avait déjà été approché par l’Atalanta. Le club lombard n’a toutefois pas été en mesure de s’aligner sur le montant proposé par le Milan AC, à savoir 35 millions €. La direction de Bergame est donc revenue aux infos en janvier dernier avec l’idée d’un prêt, lorsque le joueur galérait déjà chez les Rossoneri. Il arrivera donc dans un club qui le connaît très bien et qui croit en son talent.

”De Ketelaere est un grand joueur qui a simplement besoin de retrouver de la confiance, pense Xavier Jacobelli, journaliste au Corriere dello Sport. L’Atalanta et la ville de Bergame seront les endroits parfaits pour lui. Surtout parce qu’il y a Gian Piero Gasperini, un entraîneur fantastique qui aime beaucoup les joueurs de talent comme De Ketelaere.”

Gasperini sait relancer les joueurs

En perdition totale à Milan, De Ketelaere a besoin de modifier totalement son visage avec un entraîneur capable de le métamorphoser. Cela tombe bien, Gasperini a déjà réussi cette prouesse à plusieurs reprises. On pense par exemple à Bryan Cristante, formé à Milan et jamais parvenu à éclore au haut niveau… jusqu’à son passage à l’Atalanta. En une saison et demie à Bergame, la valeur du médian italien est passée de 2 à 25 millions €. Et le voilà désormais cadre de l’AS Roma et titulaire en sélection.

Papu Gomez, Josip Ilicic et Mario Pasalic sont d’autres joueurs totalement relancés par Gasperini à l’Atalanta. Mais l’entraîneur de 65 ans avait déjà réussi ce genre de défi lorsqu’il était à la Genoa. C’est sous sa direction que Thiago Motta ou Domenico Criscito ont totalement rebondi pour finalement décrocher un gros transfert.

Un système qui lui convient

Alors que Stefano Pioli compte passer à un 4-3-3 qui exclut De Ketelaere de ses plans à Milan, Gian Piero Gasperini prône un 3-4-2-1 dans lequel le Belge trouvera sa place dans le dos de l’attaquant, Gianluca Scamacca. “C’est l’idéal pour lui”, pointe Xavier Jacobelli qui voit en l’ancien Brugeois le bon profil pour s’installer aux côtés de Pasalic et permettre à Koopmeiners et Ederson de jouer un cran plus bas.

Mais une attitude à changer

Pour réussir à Bergame, De Ketelaere devra toutefois adopter une attitude différente. “Gasperini est un entraîneur qui recherche une sacrée fureur chez ses joueurs, un dévouement total et leur demande d’avoir un esprit d’équipe élevé, explique Arrigo Sacchi, ancien entraîneur du Milan AC, dans la Gazzetta dello Sport. Ce sont les secrets des succès de l’Atalanta ces dernières années. De Ketelaere devra s’immerger dans la nouvelle réalité avec ces objectifs en tête.”