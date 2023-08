Kompany veut Lukebakio mais le joueur étudie d’autres options

Les Clarets viennent même de soumettre une offre concrète au joueur qui possède toutes les caractéristiques souhaitées par Kompany : jeune, travailleur, rapide, technique, expérimenté et même déjà coutumier du championnat anglais, même si son passage à Watford en 2018 fut assez bref. Selon nos informations, l’attaquant est ouvert à la discussion avec Burnley, mais il préfère prendre le soin d’étudier les autres opportunités qui se présentent à lui.

Après une saison soldée par la descente avec le Hertha, Lukebakio ne souhaite en effet pas à nouveau jouer le maintien. Il donnera plutôt la priorité à d’autres clubs des grands championnats qui jouent le haut du classement en cas d’offre. Et pour le moment, quatre formations ont confirmé leur intérêt : la Lazio, l’Inter, Lille et le Besiktas, toujours selon nos sources.

Les deux clubs italiens et les Lillois doivent toutefois d’abord vendre avant d’aller plus loin avec Lukebakio, alors que le Besiktas n’en a pas fait une priorité. Le club turc ne serait d’ailleurs pas prêt à payer le montant demandé par le Hertha Berlin, à savoir plus de 10 millions d’euros. L’ancien Zèbre aurait par ailleurs décliné une offre de l’Atalanta, club où devrait s’engager Charles De Ketelaere. L’idée de Lukebakio serait donc d’encore patienter jusqu’à ce que le mercato se décante davantage, afin de se laisser un maximum de portes ouvertes.

En parallèle, Burnley se penche aussi sur deux autres pistes pour ses ailes : Mohamed Daramy (Ajax) et Wilson Odobert (Troyes). La signature du milieu norvégien Sander Berge (ex-Genk) devrait quant à elle se confirmer cette semaine, alors que le Belge Manuel Benson va parapher un nouveau contrat. En revanche, les Clarets viennent de perdre leur attaquant Wout Weghorst, parti en prêt à Hoffenheim.