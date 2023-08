Vermaelen de retour comme coach des (jeunes) Diables rouges ?

Quelques mois après son départ de l’Union belge, où il était l’adjoint de Roberto Martinez en équipe nationale A, Thomas Vermaelen (37 ans) pourrait faire son retour comme coach d’une équipe nationale de jeunes. L’ex-joueur d’Arsenal et Barcelone a déjà eu un entretien avec les patrons sportifs de la Fédération et a laissé une bonne impression. Plusieurs pistes sont possibles : il pourrait devenir coach des U18, des U19 ou des U21. Il est peu probable qu’il succède à Jacky Mathijssen comme T1 des U21, vu qu’il vit avec sa famille à Londres. Pour ses U21, la Fédération cherche un entraîneur à temps plein et Wesley Sonck serait un candidat sérieux pour le poste. L’Union belge vient de se séparer de Mathijssen, mais aussi de De Wilde (l’entraîneur des gardiens), de Thierry Siquet et de Jean-François Remy (tous les deux en U19). Olivier Deschacht et Thomas Buffel (U21), et Eric Van Meir (U19) devraient eux rester à bord. Pour rappel : l’actuel coach des Diables, Domenico Tedesco, avait composé son propre staff, sans Vermaelen. Les candidats pour les postes d’entraîneur en équipes de jeunes ont le temps jusqu’à ce mercredi pour poser leur candidature.