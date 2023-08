Kompany va découvrir la Premier League en tant que manager de Burnley : “On veut battre Manchester City”

guillement "Contre ma sœur, mon frère ou mes enfants, cela ne change rien, je veux gagner."

Le manager de Burnley esquive. “Je suis encore en contact avec tout le monde à Manchester City. Je pourrais jouer contre ma sœur, mon frère ou mes enfants que cela ne changerait rien. Demain, je suis en mode compétition. Mes enfants sont fans de City mais ils supportent toujours l’équipe de leur père (rires).”

Vince The Prince a sorti les dents au moment d’aborder la saison de Premier League. Un nouveau défi après avoir remis Anderlecht à flots et avoir remporté le titre en Championship avec les Clarets. “Je dois désormais faire face à la meilleure ligue au monde. La Premier League a atteint un niveau incroyable de professionnalisme. Je veux en faire partie et rendre mes joueurs meilleurs.”

À lire aussi

L’an passé, City a gagné 6-0

Le premier défi qui s’offre à lui est copieux, avec Manchester City tout juste sorti d’un triplé Ligue des champions-Premier League-FA Cup. “La présaison nous a donné l’occasion de mettre la barre où nous le voulions et agir comme nous le voulions. J’espère toujours accélérer le processus mais je sais que mon équipe ne cessera d’évoluer chaque jour de la saison. Mais on doit être prêt contre City. Jouer contre les meilleures équipes au monde nous permettra de voir ce dont nous sommes capables.”

La saison passée, alors que Burnley évoluait en D2, Manchester City avait roulé sur les Clarets (6-0). "Nous avons affronté trois équipes de Premier League et City est la meilleure que nous avons croisée. Nous avons beaucoup appris de cette expérience. J’espère que nous nous sommes améliorés depuis. Nous devons tirer le meilleur de notre premier match contre les meilleurs joueurs au monde. Il faut les bloquer collectivement. Et espérer que nous ayons un jour incroyable.”

À lire aussi

Les fans de Burnley croient à la victoire

La tendance est globalement positive pour Burnley à l’entame de la saison. Peu nombreux sont ceux qui les voient redescendre en D2. Dans la bourgade du Lancashire, on commence la saison avec de grosses ambitions. Et on se met même à imaginer une victoire face aux Citizens. “Les supporters doivent rêver et nous devons leur donner les moyens de le faire, dit le coach. Qu’ils soient rassurés : nous commençons chaque match pour le gagner. Peu importe qui est en face. Quant au classement, je ne le regarde pas. Je n’y prête aucune attention. Je veux juste amener mon équipe le plus haut possible.”

Il pourra compter sur l’ancien de Genk Sander Berge, récemment transféré de Sheffield United. Aaron Ramsey va, lui, arrivé d’Aston Villa. “Je suis content de pouvoir compter sur deux joueurs talentueux que nous allons aider à utiliser l’entièreté de leur potentiel. Nous avons également prolongé Manuel Benson (NdlR : jusqu’en 2027). Un joueur capable de faire tourner un match à lui seul doit être chéri.”

Le Belge ne devrait toutefois pas être sur le terrain. Il a repris l’entraînement il y a peu après une blessure.