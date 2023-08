Mais à en croire le journal AS, l’ancien capitaine des Diables rouges ne devrait pas prendre sa retraite. Effectivement, le média ibérique avance qu’Eden Hazard a plusieurs pistes pour poursuivre son avenir.

À commencer par la MLS, où le Brainois a déjà été cité à l’Inter Miami de David Beckham. Cette fois, ce serait le club canadien de Vancouver Whitecaps qui serait intéressé par les services du Belge.

Ensuite, AS relaye qu’un club d’Arabie saoudite serait également intéressé par le joueur de 32 ans.

Enfin, un intérêt plus surprenant, et à prendre avec des pincettes, provient du Brésil. John Textor, propriétaire du RWDM et de Lyon, détient également le club de Botafogo et rêverait d’Eden Hazard, d’après AS.

Reste à voir quel projet Eden Hazard favorisera, lui qui accorde beaucoup d’importance au confort de sa famille.