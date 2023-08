Un nouveau Diable rouge bientôt à la retraite : “Dans ma tête, j’ai 25 ans mais mon corps me dit autre chose”

Cette saison, le Louvaniste devrait pouvoir regoûter aux joies des joutes européennes, un plaisir pour lui. “C’était étrange de ne jouer qu’un match par semaine l’année dernière. Je n’avais pas l’habitude, parce que quand tu perds, tu es en colère et tu veux aller au match suivant le plus vite possible. Une semaine c’est long. Nous avons toujours joué deux matchs par semaine à Naples au cours des neuf dernières années, jusqu’en mars ou mai. Je veux refaire ça”, a-t-il expliqué.

À 36 ans, Mertens pourrait donc terminer sa carrière au Galatasaray après avoir marqué son temps à Naples où il est devenu le meilleur buteur de l’histoire du club. Avec 109 sélections chez les Diables, il espère encore participer à l’Euro en Allemagne qui pourrait donc sonner la fin officielle de sa carrière mais n’a pas encore été appelé par Domenico Tedesco.

