Début de saison catastrophique pour Kevin De Bruyne : le Diable sort sur blessure après 20 minutes de jeu à peine (VIDÉO)

Incroyable mais vrai. Alors qu’il lançait sa saison, Kevin De Bruyne s’est blessé à la 20ème minute et a été remplacé à la 24ème. Le capitaine de Manchester City et des Diables rouges a été contraint de quitter ses coéquipiers et de laisser sa place à Mateo Kovacic.

Le milieu de terrain de 32 ans se remettait seulement d'une déchirure, qui l'avait obligé à quitter ses partenaires en finale de la Ligue des Champions le 10 juin dernier à Istanbul. S’agit-il à nouveau des ischio-jambiers? Ça n’en a pas l’air, mais il est difficile de terminer la cause au vu de la façon dont il a marché en quittant le terrain.

Le Diable rouge est resté calme après sa sortie malgré le changement précoce, même s’il était clair à travers son regard qu’il est très déçu. Il n’y a pas eu de contact quand il est tombé, ce qui n’est souvent pas bon signe.