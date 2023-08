Kompany est positif après la défaite de Burnley et il a raison : voici pourquoi

Burnley n’a pas joué en promu. Vincent Kompany avait prévenu et il tient toujours ses promesses. Il préférera redescendre en Championship avec ses idées que vivoter en Premier League en balançant de longs ballons.

Des moments de domination

Ceux qui suivaient Anderlecht sous Vince the Prince retrouveront des marqueurs communs. Pressing, construction depuis l’arrière, transmission rapide du ballon, reversement de côté pour ouvrir le bloc adverse et flexibilité tactique.

Le tout à un niveau largement plus élevé. L’inspiration se nomme toujours Pep Guardiola mais sans pour autant être une copie du Catalan. Coach Vinnie veut développer son propre style. Il n’avait pas à rougir de la prestation de ses hommes face à “la meilleure équipe au monde”, selon lui. Rarement un promu avant autant tenu la dragée haute à Manchester City et autant mis à mal ses joueurs clés.

”Nous avons eu des moments de domination et je retiens cela, dit-il. Beaucoup d’équipes ne connaissent pas ce genre de moments face à City. Nous aurions pu obtenir quelque chose. Pas un résultat, mais peut-être un but.”

Guardiola sous le charme

Il a manqué un peu de talent dans les derniers mètres. Kompany a aligné une équipe à 70 % différence de son 11 de base de Championship. Elle doit créer des automatismes pour grappiller les quelques pourcents qui lui permettront d’obtenir plus de 0,35 but attendu.

”Nous devons progresser, travailler plus dur que toutes les autres équipes de Premier League. Ce que j’ai vu doit être la moins bonne version de mon équipe cette saison sinon cela veut dire qu’on ne progresse pas comme je le souhaite. J’ai vu de bonnes choses et je vais me concentrer là-dessus.”

Burnley pourra davantage le pied sur le ballon contre d’autres équipes (35 % de possession). Manchester City est un ovni que Kompany ne croisera qu’une fois de plus cette saison. Les Skyblues évoluent dans un monde à part. À titre de comparaison, City a dépensé 460 millions de Livres sur sa défense actuelle. C’est 80 millions de plus que toutes les dépenses cumulées de Burnley depuis que le club existe.

guillement Il ne sera pas facile de venir à Turf Moor cette saison"

La clé de la réussite des Clarets parmi l’élite sera leur capacité à dominer des équipes de bas de tableau. “S’ils obtiennent de bons résultats face aux six à huit équipes qui joueront le maintien, ils pourront éviter de devoir regarder vers le bas jusqu’à la fin de saison, analyse Jamie Carragher, consultant sur Sky. Je pense qu’ils ont assez de qualité pour réussir et ils l’ont montré face à City.”

L’ancienne légende de Liverpool n’était pas le seul à être positif. “Il ne sera pas facile de venir à Turf Moor cette saison. Beaucoup d’équipes souffriront ici”, lance Pep Guardiola.

Les défauts de sa méthode

”Le résultat aurait pu être plus dur pour nous”, prévient toutefois Kompany. Le coach sait mieux que personne que le moindre moment de relâchement se paiera cash.

Burnley a des points faibles. Kompany ne les citera pas mais ses futurs adversaires les auront pointés. Son envie de jouer vers l’avant ne va pas sans quelques largesses défensives. Sur certaines reconversions, les joueurs de City ont rapidement fait mal à une défense qui avait du mal à se replacer rapidement.

Les phases arrêtées sont également à travailler. Le manque de taille de l’équipe de Burnley pourrait lui coûter quelques points. Tous les observateurs sont toutefois unanimes : pas assez pour être relégué en fin de saison.