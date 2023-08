Kompany veut Lukebakio et Sambi Lokonga pour compléter son contingent de Belgicains

Malgré sa titularisation pour le premier match de compétition, Ameen Al-Dhakil va avoir de la concurrence. Avec les arrivées d’O’Shea (5m) et Beyer (15m), il faudra jouer des coudes pour s’assurer une place de titulaire.

Berge a directement été titularisé

Le Diable rouge n’est pas la seule tête connue de notre championnat de cette équipe de Burnley. L’arrivée en Premier League va redistribuer les cartes pour plusieurs d’entre eux. Ce sera notamment le cas de Lyle Foster, arrivé de Westerlo cet hiver. Avec l'arrivée de Zaki Amdoumi (FC Bale - 18 millions) et la recherche d'un autre attaquant, il risque de redescendre dans la hiérarchie. L’ancien brugeois Vitinho devra également se battre. Il n’est que le deuxième choix au poste de latéral droit. Il a d'ailleurs dû dépanner à gauche face à City.

Remplaçant toute la saison passée, Samuel Bastien ne devrait pas être conservé même s’il souhaite rester à Burnley. Il y a du monde dans l’entrejeu avec notamment Josh Cullen, une des pièces maîtresses de Kompany en Championship et capitaine face à City, ainsi que l’ex-Genkois Sander Berge que le coach veut “amener au plus haut niveau”. Le Norvégien était d’ailleurs titulaire d’entrée de jeu.

Dans quel état est Bruun Larsen?

Manuel Benson est un des chouchous de Vincent Kompany. Le Belge a d’ailleurs reçu le numéro 10 cette saison. Tout un symbole. Il sera titulaire sur l’aile droite pour la suite de la compétition. De l’autre côté, on retrouvera Anass Zaroury. I est logiquement le choix numéro 1 mais a commencé la saison sur le banc.

Jacob Bruun Larsen, passé six mois à Anderlecht, est prêté à Burnley ou il espère enfin se relancer après une nouvelle saison loupée à Hoffenheim conclue par une longue absence pour cause de blessure. Le Danois cherche à se relancer. Il ne faudra pas non plus espérer de miracles du jeune Enock Agyei, acheté à Anderlecht en janvier. Il est grièvement blessé.