Le Diable rouge Ameen Al-Dakhil impressionne pour ses débuts en Premier League avec Burnley : “On a bien défendu sur Haaland”

Combien vous donnez-vous sur 10 pour vos débuts en Premier League ?

“Je n’aime pas faire ça (rires). Mais je pense avoir fait mon boulot donc ça doit bien valoir un 7 sur 10 voire un 7,5. On verra combien vous mettez. ”

On devrait être dans ces eaux-là car vous avez surpris pas mal d’observateurs du football anglais avec un match plein. En témoignent vos statistiques : 67 % de duels gagnés et 7 interceptions !

“C’est une grosse fierté d’avoir pu jouer ce premier match en Premier League. On a perdu mais on a fait un bon match dans l’ensemble. On peut encore s’améliorer à certains niveaux mais on va dans le bon sens. ”

Haaland était votre adversaire du jour. Il a marqué deux fois mais vous n’avez pas démérité !

“On savait que ce serait difficile. Il est tellement puissant et on a malheureusement vu que quand il est dans le rectangle, il est très dangereux. En dehors de ses deux buts, on a bien défendu sur lui. On a su le faire sortir de son match. ”

Vous l’avez même frustré et il s’est fait sermonner par Guardiola à la mi-temps !

“J’ai vu les images et j’ai vu la scène en direct car j’étais juste devant eux à ce moment-là. (rires) ”

Êtes-vous surpris d’avoir été titularisé après avoir peu joué la saison passée en D2 ?

“C’est une question de travail et de conditions. Je n’ai rien lâché et j’ai un coach qui me met en confiance et qui me donne de l’importance. ”

Une place de titulaire en Premier League est un message fort pour être repris une nouvelle fois avec les Diables rouges…

“Clairement j’espère que ma sélection ne restera pas sans suite. Je sais ce que je dois faire : me montrer. J’ai la chance de pouvoir le faire en Premier League. Tout le monde a les yeux braqués sur cette compétition. Après, je ne m’emballe pas. Je ne sais pas vous dire où en sera ma carrière dans cinq ans. ”

Pour le moment, ces derniers mois tiennent du rêve…

“Oui pour le moment je vis un rêve. Pouvoir arriver en Premier League à mon âge, c’est juste incroyable. ”