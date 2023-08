Les Belges à l'étranger : Arsenal remporte son match de reprise 2-1 face à Nottingham, Trossard joue un quart d'heure

Pour l'occasion, Mikel Arteta a aligne trois recrues (Jurrien Timber, Delcan Rice et Kai Havertz) et a fait monter Leandro Trossard en cours de partie (73e). Pas de surprise à Nottingham où Orel Mangala, averti à la 80e et remplacé à la 90e+1, était titulaire. Les Gunners, qui ont largement dominé la première période, ont fait le trou grâce à Eddie Nketiah (26e) et Bukayo Saka (32e), auteurs des deux premiers tirs cadrés de la rencontre.