Jérémy Doku a réalisé une très grosse prestation. ©AFP or licensors

Si ce match contre Metz venait à être son dernier en Ligue 1, l’ailier aura marqué les esprits. Positionné sur le côté droit, l’ancien joueur d’Anderlecht a donné le tournis à la défense adverse qui était totalement impuissante face à ses dribbles. Avec une réussite fantastique de neuf dribbles réussis sur neuf, il a longtemps buté sur le gardien avant d’obtenir son but tant mérité en suivant bien sur une frappe d’un coéquipier. Bref, une prestation pleine pour celui qui est suivi par Manchester City. Le public rennais ne s’est d’ailleurs pas trompé en l’ovationnant à sa sortie. Comme un signe d’adieu ? Cela reste encore à déterminer.

Wout Faes (Leicester) : 8/10

Très solide durant toute la rencontre, le défenseur était l’un des meilleurs Foxes sur le terrain. Avec 100 % de tacles réussis et huit dégagements, le jeune Diable a réalisé le genre de prestations qui pourrait attirer l’œil d’un potentiel club acheteur même si la probabilité de le voir rester en Championship ne fait qu’augmenter de jour en jour.

Amadou Onana (Everton) : 7/10

Amadou Onana a bien débuté le nouvel exercice. ©PA Wire

Titulaire toute la rencontre avec Everton, le médian a réussi la majorité de ses passes (87 %) et a même délivré trois passes clés. Malheureusement, sa prestation n’a pas permis aux Toffees d’éviter la défaite. Sa seule frappe du match était cadrée. Parmi les meilleurs de son équipe, il s’est surtout illustré lors de la première période en réussissant notamment toutes ses passes et créant deux grosses occasions pour les siens.

Matz Sels (Strasbourg) : 7/10

Pour le retour de la Ligue 1, le portier a réalisé une belle prestation, intervenant à plusieurs reprises sur les frappes lyonnaises comme sur celle de Lacazette qu'il a su dévier sur le poteau.

Ameen Al-Dakhil (Burnley) : 6/10

Ameen Al-Dakhil a connu son batpême du feu en Premier League face à Manchester City. ©PA Wire

Pour son premier match en Premier League, le défenseur de Burnley a directement dû se frotter à la meilleure équipe d’Europe et Erling Haaland. Malgré cela, le jeune joueur a réalité une belle performance, remportant notamment 67 % de ses duels et réussissant sept interventions. Baladé à plusieurs places de l’arrière-garde des Clarets par Vincent Kompany, Al-Dalhil “vit un rêve” et pourrait bien revenir rapidement en sélection s’il s’impose définitivement dans le meilleur championnat d’Europe.

Orel Mangala (Nottingham Forest) : 6/10

Orel Mangala est sorti dans le temps additionnel contre Arsenal. ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Titulaire dans l’entrejeu de son équipe, le médian a réalisé une prestation plutôt neutre. Présent dans une équipe qui n’a globalement fait que défendre, le Diable rouge a malheureusement été en retard sur Bukayo Saka sur le deuxième but adverse.

Thomas Kaminski (Luton Town) : 6/10

Thomas Kaminski a découvert la Premier League ce week-end. ©AFP or licensors

Pour sa première avec sa nouvelle équipe et sa première en Premier League, le portier a vécu un samedi difficile. Pas du tout aidé par sa défense, l’ancien gardien d’Anderlecht n’a rien à se reprocher et n’est pas passé loin d’arrêter un penalty. Il a même évité à son équipe de prendre une petite casquette en réalisant quelques arrêts.

Dennis Praet (Leicester) : 6/10

Toujours bloqué en Championship, Praet a joué à une position un peu plus avancée que d’habitude et cela ne lui a pas franchement réussi. En première mi-temps, il a notamment eu une grosse occasion qu’il n’a pas su convertir.

Johan Bakayoko (PSV) : 6/10

Titulaire avec le PSV, l’ailier droit a tenté mais n’a pas su se montrer décisif. Ses deux frappes de la rencontre ont été déviées, la première aurait d’ailleurs pu finir au fond avec de la réussite (24e). Avec seulement un dribble réussi sur quatre, il aurait sans doute pu faire mieux.

Loïs Openda (Leipzig) : 6/10

Titulaire pour le premier grand rendez-vous de la saison face au Bayern en Supercoupe, le nouvel attaquant du club n’a eu qu’une seule véritable occasion. Profitant bien de sa vitesse, il a su surprendre la défense bavaroise avant de croquer totalement sa frappe. Pas avare d’efforts, l’attaquant a démarré plus tranquillement la seconde période avant d’être remplacé à la 64e minute.

Koen Casteels (Wolfsburg) : 6/10

Pour sa reprise, le probable titulaire entre les perches belges lors du prochain rassemblement n’a presque pas eu de travail. Il faut dire que TuS Makkabi Berlin, club allemand du cinquième échelon national, ne représentait pas un vrai danger en face. Son seul petit tir cadré le démontre. Pour Casteels, le sérieux commencera la semaine prochaine avec la première journée de championnat.

Dries Mertens (Galatasaray) : 5,5/10

Sur le terrain durant 70 minutes de jeu, le numéro 10 du Gala a été plutôt discret. Sa seule tentative de la rencontre n’était pas cadrée.

Arthur Theate (Rennes) : 5,5/10

Très vite, il a été mis en difficulté par les phases offensives de Metz. Pas irréprochable dans ses duels, il a péché à la relance.

Youri Tielemans (Aston Villa) : 5,5/10

Monté à la pause pour sa première officielle dans son nouveau club, le médian n’a pas su sauver Villa du marasme dans lequel le club s’était mis à Newcastle. Sans être fautif, il n’a pas su empêcher les Magpies d’inscrire trois buts lorsqu’il était sur le terrain.

Thomas Foket (Reims) : 4,5/10

Titulaire toute la rencontre, le latéral droit a vécu une rencontre compliquée sur la pelouse de Marseille. S’il est à l’origine du but de son équipe, il a souvent été mis en difficulté par les Phocéens. Sur l’égalisation de l’OM, Foket est beaucoup trop loin d’Ounahi qui a eu tout le temps pour enrouler sa frappe.

Ils n’ont pas beaucoup joué

Pas titulaire malgré la blessure de Gabriel Jesus, Leandro Trossard a joué le dernier quart d’heure sans se cacher. Volontaire, il n’a pas réussi à se créer d’occasions dans une fin de rencontre stressante pour les Gunners.

Après une bonne saison l'an dernier, Michy Batshuayi (Fenerbahce) a démarré le nouvel exercice sur le banc, barré par Edin Dzeko, la nouvelle recrue du club turc. Monté pour les vingt dernières minutes, il n'a pas su se mettre en évidence alors que l'ancien attaquant de l'Inter a marqué un doublé. Pas de bonne augure avant le week-end prochain.

Ils sont blessés

De retour dans le onze de Manchester City, Kevin De Bruyne s’est malheureusement blessé après seulement 22 minutes sur le terrain. Touché aux ischios, le capitaine des Diables sera sur la touche durant “quelques semaines” selon les dires de son entraîneur. Touché au genou, Thibaut Courtois (Real Madrid) ne rejouera pas cette année. Également blessé, Thomas Meunier (Dortmund) ne reviendra pas avant plusieurs semaines, ce qui pourrait rendre un transfert cet été difficile. Légèrement touchés, Leander Dendoncker (Aston Villa) et Sebastiaan Bornauw (Wolfsburg) n’étaient pas non plus dans le groupe ce week-end.

Ils n’ont pas encore joué

Toujours à l’Atlético, Yannick Carrasco va démarrer sa saison ce lundi soir face à Grenade. En Italie, le championnat n’a pas encore repris. Il faudra encore attendre une semaine, au moins, pour voir les Diables rouges concernés disputer leurs premières minutes alors que Divock Origi (AC Milan) est sur le départ, tout comme Charles De Ketelaere (AC Milan), à deux doigts de l’Atalanta. De son côté, Alexis Saelemaekers (AC Milan) va souffrir pour gagner du temps de jeu avec l’augmentation de la concurrence à son poste.

Sur le départ, Dodi Lukebakio (Hertha Berlin), Albert Sambi Lokonga (Arsenal), Adnan Januzaj (Séville), Roméo Lavia (Southampton), Romelu Lukaku (Chelsea) et Timothy Castagne (Leicester) n’étaient pas dans le groupe de leurs équipes respectives ce week-end et n’ont pas encore joué cette saison. Thorgan Hazard (Dortmund) n’a pas décollé du banc pour le premier match de la saison du BVB, tout comme Aster Vranckx (Wolfsburg).