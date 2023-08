Après un mois de juillet calme, cela bouge à nouveau pour Amadou Onana mais Everton réclame près de 60 millions d’euros

Joueur le plus bankable du côté d’Everton, Amadou Onana a paradoxalement passé un mois de juillet assez calme. Il a passé ses vacances aux États-Unis avant de participer au stage des Toffees en Suisse et le début de la saison face à Fulham. Évoqué en début de mercato, le départ du géant belge ne semblait plus à l’ordre du jour.