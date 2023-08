Pas de Super Coupe d'Europe pour Kevin De Bruyne

Vendredi, Pep Guardiola avait confirmé que le joueur belge serait absent "pendant quelques semaines".

Manchester City avait remporté sa première Ligue des Champions en battant l'Inter de Milan de Romelu Lukaku (1-0), ce qui lui vaut de pouvoir disputer sa première Super Coupe d'Europe contre le vainqueur de l'Europa League, les Espagnols du FC Séville mercredi (21h00) à Athènes.

Pep Guardiola a convoqué un groupe de 22 joueurs dans lequel ne figurent pas non plus Bernardo Silva et Ruben Dias alors que John Stones effectue son retour.