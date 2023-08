Un cador de Premier League fonce sur Johan Bakayoko

Le jeune ailier du PSV Eindhoven peut d’abord compter sur l’intérêt de Naples, qui en a fait sa cible prioritaire en cas de départ d’Hirving Lozano, cité notamment en MLS. Les champions d’Italie se tiennent en tout cas prêts à bondir dans les prochains jours, d’autant qu’ils auront de la concurrence venue d’Angleterre.

En cas de départ de Salah

Selon nos informations, quatre clubs de Premier League ont marqué leur intérêt. Dont Burnley, club de Vincent Kompany qui ne devrait toutefois pas être capable de répondre aux exigences financières du PSV, mais aussi Liverpool. Jürgen Klopp songe à Johan Bakayoko en cas de départ de Mohamed Salah en fin de saison prochaine. Aucune offre n’a pour le moment été transmise, mais les Reds ont déjà discuté des conditions financières.

Les deux autres candidats anglais se montrent plus discrets pour le moment. Il pourrait toutefois s’agir de Wolverhampton et West Ham, qui cherchent tous deux un attaquant ou un ailier en cette fin de mercato. Grâce aux ventes respectives de Ruben Neves (55 M €) et Declan Rice (120 M €), les deux clubs possèdent en tout cas les ressources nécessaires pour répondre à la demande du PSV.

Bakayoko, c’est 35 millions

Les conditions sont déjà connues : le club néerlandais ne souhaite pas se séparer de Bakayoko, mais il leur sera impossible de refuser une offre à hauteur de 35 millions d’euros. Si une telle proposition arrivait, le Bruxellois devrait encore l’analyser selon les perspectives de temps de jeu. Car son objectif est clair : disputer l’Euro 2024 en fin de saison. Il se verrait donc bien rester encore une saison à Eindhoven.

Le barrage pour la Ligue des champions que le PSV disputera face aux Rangers (22 et 29 août) sera décisif dans ce sens. Les Néerlandais comptent en effet sur la manne financière européenne qu’ils n’ont plus reçue depuis 2018, alors que Johan Bakayoko rêve de Ligue des champions. C’est donc en tout fin de mercato que son avenir devrait se décider.