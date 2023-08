Un entrejeu à 320 millions ou un rôle de doublure : comment Roméo Lavia s’intégrera dans le nouvel empire du milieu de Chelsea

À lire aussi

Très longtemps convoité par Liverpool dont les différentes offres ont été jugées insuffisantes par Southampton, le jeune Diable rouge a finalement cédé au charme des Blues pour un contrat longue durée. Le transfert, qui devrait être officialisé en fin de semaine, leur coûtera près de 70 millions d’euros, bonus compris. Ce qui signifie clairement que Chelsea mise énormément sur le Belge pour les années à venir. En revanche, son arrivée ne facilitera pas le casse-tête de Mauricio Pochettino.

Dans un premier temps, le manager argentin devra laisser partir certains joueurs en prêt. L’ancien Rennais Lesley Ugochukwu et le Brésilien Andrey Santos sont ainsi susceptibles d’imiter Cesare Casadei, envoyé ce mardi du côté de Leicester City pour la saison. Il restera néanmoins encore pas mal de concurrence, d’autant que l’absence de compétition européenne réduira grandement le nombre de matchs et de minutes à distribuer.

Quel système avec Lavia ?

Contre Liverpool dimanche dernier, Pochettino a opté pour un 3-4-2-1 en titularisant Connor Gallagher un cran plus bas aux côtés d’Enzo Fernandez et au milieu des latéraux Reece James et Ben Chilwell. Chukwuemeka était, quant à lui, plus offensif, juste derrière Raheem Sterling et Nicolas Jackson. Dans ce schéma, la solution la plus logique serait de remplacer Gallagher par Caicedo, qui sera à coup sûr titulaire. Ce qui signifie que Roméo Lavia débuterait sur le banc.

Mais deux autres options intéressantes s’offrent au coach de Chelsea, qui apprécie le pressing haut et les transitions fluides. La plus évidente : un milieu à trois, soit dans un 4-3-3 classique, soit dans un 3-5-2 où le trio serait encadré par les latéraux et avec une doublette Jackson-Sterling ou Nkunku (lorsqu’il sera de retour de blessure) en attaque. On aurait alors un entrejeu Lavia-Fernandez-Caicedo recruté près de 320 millions d' € et déjà surnommé “LFC” par certains fans, en clin d’œil à Liverpool qui a manqué Caicedo et Lavia.

Mauricio Pochettino devrait bâtir autour d'Enzo Fernandez. ©2023 Getty Images

Ce système manquerait probablement d’une dose de créativité mais permettrait d’exploiter les aptitudes particulières et complémentaires des trois médians. À savoir les qualités de relayeur et de métronome de Fernandez, la protection défensive et la relance de Caicedo, ainsi que le dynamisme de Lavia, capable d’évoluer en box-to-box.

L’autre possibilité serait d’adopter un 4-2-3-1, en utilisant Lavia et Caicedo en double pivot. Enzo Fernandez pourrait ainsi évoluer plus librement et plus offensivement un cran plus haut, presque comme un numéro 10. Mais l’on pourrait aussi voir l’Argentin entrer en concurrence avec Lavia et Caicedo pour titulariser un profil plus créatif. “Je suis conscient de la compétition au sein de l’équipe mais je suis ici pour me battre et montrer ma valeur”, a d’ailleurs confié Moises Caicedo dans sa première interview sur le site du club.