Ayanda Sishuba peut jouer pour quatre sélections : “Le choix du cœur, c’est la Belgique mais on a déjà été déçu”

Il y a d’abord la Belgique, le “choix numéro 1, du cœur” selon sa maman. Le joueur a d’ailleurs honoré trois sélections avec les U18 en mars dernier. Des matchs qu’il a marqués de son empreinte en inscrivant deux buts. Étonnamment, le natif de Mouscron avait dû attendre février 2022 et ses dix-sept ans pour connaître un premier rendez-vous avec le maillot des Diables sous les couleurs des U17. Une ineptie alors qu’il est de l’autre côté de la frontière catalogué comme grande promesse depuis des années et qu’il a été en permanence surclassé lors de sa formation à Lens.

”On a été déçu, avoue Capucine. De par son parcours, il y a eu des déceptions parce qu’il performe chaque semaine et on ne le sélectionne pas. C’est dommage car il aime ce maillot. Chaque année, il est le meilleur buteur et le meilleur passeur de sa catégorie. On ne comprend pas pourquoi la fédération belge ne l’appelle pas. Il y a des choses interpellantes.”

La saison dernière, le milieu créatif a d’ailleurs marqué neuf buts et adressé deux passes décisives en dix-huit matchs de N3 (cinquième division) face à des adultes. Des statistiques qui auraient dû lui permettre d’accéder au moins à la catégorie U19. Du coup, la famille ne ferme pas la porte aux autres prétendants.

L’Afrique du Sud, entraîné par un certain Hugo Broos qui avait coaché Asanda, le papa, à Mouscron s’est déjà positionnée. “Ce serait compliqué ne serait-ce qu’à travers les onze langues officielles pratiquées dans le pays. Ils font pourtant le forcing. J’ai entendu qu’ils avaient essayé via le papa. Les supporters sud-africains n’hésitent pas non plus à encourager Ayanda à choisir les Bafana Bafana sur les réseaux sociaux.”

La France pourrait représenter aussi une option. C’est le pays où le jeune prodige a réalisé presque toutes ses classes. “Ça a été évoqué à un moment mais on n’a pas réalisé les démarches pour l’instant.”

Même la Pologne constitue un choix possible. “Son arrière-grand-mère est polonaise mais je pense que la fédération polonaise n’est pas encore au courant qu’il peut jouer pour eux”, sourit-elle.

Si le Sang et Or réussit à être l’une des révélations de la saison comme bon nombre d’observateurs lui promet, la concurrence féroce risque d’encore se renforcer.