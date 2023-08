Roméo Lavia se confie sur son transfert à Chelsea : “L’énergie de Pochettino correspond à la mienne”

”C’est un privilège pour moi de pouvoir porter ce maillot aujourd’hui, a confié Lavia, le nouveau numéro 45 des Blues, dans un entretien publié sur le site du club qui vient de lui offrir un contrat de sept années. Le projet et les ambitions du club ont été les facteurs principaux de mon choix, mais il y a aussi l’histoire qu’il y a derrière.”

La saga de son départ de Southampton a été longue. Liverpool était la première option, mais les offres n’ont jamais convaincu suffisamment la direction des Saints qui réclamaient près de 60 millions €. Ce que Chelsea a offert la semaine dernière. C’est ensuite le discours du manager Mauricio Pochettino qui a donné envie à Lavia de rejoindre Londres. “Quand je lui ai parlé, il était assez clair sur ce qu’il voulait et sur la direction dans laquelle il voulait que l’équipe aille. J’étais vraiment ravi d’entendre ce qu’il voulait, et son énergie correspondait à la mienne.”

Le jeune Diable rouge intègre ainsi un grand projet de renouveau soutenu par le patron milliardaire Todd Boehly qui mise énormément sur la jeunesse. L’effectif des Blues (23,2 ans d’âge moyen) sera d’ailleurs le plus jeune de toute la Premier League, loin devant celui de Burnley (24,5 ans). “J’ai affronté déjà la plupart des autres nouveaux joueurs et certains sont vraiment très forts, se réjouit Lavia. C’est super de pouvoir désormais travailler avec eux. Nous formons un groupe de jeunes et talentueux joueurs donc ça sera intéressant que l’on s’aide à s’améliorer les uns les autres.”

Parmi ces jeunes, l’ancien Anderlechtois retrouvera un certain Diego Moreira… formé au Standard, même si ce dernier devrait plutôt évoluer avec l’équipe B. “Je connais Diego de quand je jouais chez les jeunes en Belgique. Nous nous sommes affrontés de nombreuses fois. J’ai aussi pas mal discuté avec Wesley Fofana qui est un bon ami. C’est un vestiaire avec une bonne atmosphère et je suis heureux d’en faire partie.”

Dans l’entrejeu, Lavia entrera en concurrence avec de gros calibres comme Enzo Fernandez et Moises Caicedo, qui font partie des plus chères recrues de l’histoire du championnat. Le Belge se servira toutefois de son expérience acquise la saison dernière à Southampton. “Sur le terrain, j’ai découvert la meilleure ligue du monde avec son niveau d’intensité énorme qui m’a permis d’apprendre beaucoup. En dehors du terrain, j’ai appris à me comporter en vrai professionnel et à devenir un homme.”