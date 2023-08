Doku et Theate sur le départ : la Ligue 1 se confirme comme rampe de lancement des Belges

Le dossier le plus proche d’aboutir est celui de Jérémy Doku qui sera d’ailleurs préservé ce dimanche soir du déplacement à Lens. “Un joueur en instance de départ ou en discussion avec un club va passer beaucoup de temps au téléphone avec son agent, son entourage et on y laisse des forces. Sur le terrain, j’ai besoin de joueurs à 100 %”, a expliqué l’entraîneur breton Bruno Genesio.

L’ailier de 22 ans discute actuellement avec Manchester City qui souhaiterait boucler son transfert cette semaine. Mais Chelsea aurait également montré son intérêt ces derniers jours, selon le journaliste Fabrizio Romano, après avoir bouclé le transfert de son compatriote Roméo Lavia. Quoi qu’il en soit, un départ de Doku vers l’Angleterre semble devenu inéluctable.

Et il pourrait être rejoint par Arthur Theate. Le défenseur de 23 ans n’est pas aussi proche d’un accord que Doku, mais deux clubs de Premier League ont montré un intérêt concret : Fulham et Liverpool, selon L’Équipe. Le Diable rouge et sa polyvalence (capable de jouer dans l’axe ou dans le couloir gauche) plaisent toutefois également à Leipzig, qui peut réinjecter une partie de l’argent de la vente record de Josko Gvardiol, un profil assez similaire à celui de Theate. Un prêt avec option d’achat à 30 millions d’euros serait une possibilité, selon le journal L’Equipe.

Là-bas, le Liégeois retrouverait un autre Liégeois : Loïs Openda, buteur ce samedi pour son premier match en Bundesliga. Les deux joueurs nés en 2000 se connaissent bien puisqu’ils ont tous deux passé une partie de leur formation au Standard avant de gravir les sélections nationales d’âge – à partir des U15 – jusqu’à atteindre les Diables rouges. Nul doute que la présence d’Openda sera un argument de poids pour Theate en faveur de Leipzig.

Arrivé l’été dernier en Bretagne, Arthur Theate imiterait ainsi plusieurs de ses compagnons Diables qui n’ont passé qu’une seule saison en Ligue 1. Ce fut le cas notamment d’Onana et Openda qui n’ont pas eu besoin de davantage de temps pour convaincre une écurie plus importante de les transférer. Et à chaque fois avec une belle plus-value : +23 millions d' € pour Lille avec Onana et +22 millions pour Lens avec Openda. Acheté 26 millions il y a trois ans, Doku devrait rapporter le double de son prix et Theate pourrait être vendu au moins 15 millions d’euros de plus que son prix de l’été dernier (19 M €).