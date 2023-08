Tielemans face à Onana : le match qu’attend Tedesco avec impatience

Si Youri Tielemans avait encore une longueur d’avance lorsqu’Amadou Onana a découvert les Diables, la situation a rapidement évolué. On se souvient du match d’ouverture à la Coupe du monde face au Canada : décevant, Tielemans a été remplacé dès la mi-temps par Onana qui lui a ensuite pris la place de titulaire contre le Maroc.

”J’ai de la chance, je ne suis pas le coach, je ne dois pas choisir, avait ironisé Onana entre les deux matchs. Chaque joueur a des qualités : Youri, moi, etc. Ma qualité principale, c’est sans doute le physique, oui. Witsel, Youri et moi… peu importe la paire, on sera complémentaire.”

Même s’ils ne possèdent pas les mêmes qualités, Tielemans et Onana partagent de grandes facultés de projection qui en font des concurrents au même poste dans la tête de Domenico Tedesco. Le nouveau sélectionneur n’a toutefois pas encore été amené à choisir puisque Tielemans était blessé en mars, alors qu’Onana était forfait en juin.

Avec Mangala, Vranckx ou Lavia

Dans son 4-2-3-1 contre l’Allemagne en mars, Domenico Tedesco a aligné Amadou Onana à côté d’Orel Mangala, héritier des attributions d’Axel Witsel. Il a conservé le même schéma face à l’Autriche et à l’Estonie en juin en accordant deux fois 90 minutes à Tielemans, associé à Mangala puis Vranckx qui possèdent un profil plus défensif.

Si la place d’Axel Witsel devrait désormais se disputer entre Mangala, Vranckx et Lavia, ce sont donc Onana et Tielemans qui se partageront l’autre. Les deux joueurs sortent d’une présaison complète et apparaissent bien en jambes. Mais tous deux ont débuté leur championnat par une défaite, dont une très sévère pour Tielemans face à Newcastle (5-1).

Monté à la pause lors de son premier match officiel à Aston Villa, l’ancien médian de Leicester City devrait fêter sa première titularisation contre Onana et les Toffees ce dimanche. Sous le regard curieux de Domineco Tedesco qui pourrait juger de ce duel direct en vue des deux rencontres de septembre.