Le patron de la défense ne semble pas triste de devoir rester en Championship. Il prend même son rôle très à cœur. Solide, il ne peut absolument rien sur le but encaissé sur cette superbe frappe du revenant Aaron Ramsey.

Pour le reste, il a été un vrai roc défensif. Il n'a subi aucun dribble, a effectué six dégagements et a gagné la majorité de ses duels. Lorsque le score était de 1-1, le jeu s'est un peu étiré. Mais son anticipation et sa force physique ont été des atouts majeurs pour garder le navire à flot.

Youri Tielemans (Aston Villa), monté à la 64e, 6/10

Comme lors de la première journée, le Ketje de Bruxelles a commencé la partie sur le banc. Monté à l'heure de jeu à la place de Douglas Luiz, il a touché pas mal de ballon. Mais le rythme de la rencontre n'était pas très élevé vu que le score était déjà de 3-0.

Il ne faut pas encore paniquer, mais il aura du mal à déloger le Brésilien de sa place de titulaire. Buteur, le milieu défensif a beaucoup de qualité de récupération. Tandis qu'Unai Emery aime bien utiliser le choix tactique du double pivot. Mais il reste beaucoup de matchs pour que le Bruxellois puisse s'imposer chez les Villans.

Amadou Onana (Everton), 4/10

Face aux Villans, il n'a pas surnagé. Il était tout simplement dépassé, au même titre que ses coéquipiers. Spectateur de la rencontre et du débat physique, il n'a pas pesé dans le milieu et n'est pas parvenu à imposer son impressionnant physique. Certes, il n'est pas en faute sur les buts encaissés par Pickford. Mais il était en deça de ses standards habituels. Et l'intelligent milieu de terrain le sait certainement pertinemment bien.

Orel Mangala (Nottingham Forest), 6/10

Un match à son image : besogneux. Comme à son habitude, il n'a pas manqué de faire les efforts pour les autres. Ce qui a payé en début de rencontre avec un bon paquet de récupérations et des angles bien coupés. Puis, au fil de la rencontre, il a un peu perdu de son impact.

Une nouvelle fois, il a peu palpé le cuir avec 35 petites touches de balle. Mais son rôle est de se contenter de jouer les couteaux suisses. Sorti à la 69e après avoir beaucoup couru et en étant fatigué.

Yannick Carrasco (Atlético Madrid) : 6/10

Aligné, comme souvent, sur le flanc gauche d'une défense à cinq, le Diable n'a pas réellement su se montrer dangereux sur le secteur offensif... À l'image de ses coéquipiers, qui n'ont pas réussi à inquiéter la défense du Bétis Séville. Score final ? 0-0.

Loïs Openda (Leipzig) : 7/10

Une soirée riche en émotions pour Loïs Openda ! Titulaire pour ses débuts en Bundesliga, le Diable en aura vu de toutes les couleurs. Alors que le score était de trois buts à un pour Leverkusen, l’attaquant parvenait à réduire le score d’une tête à hauteur du petit rectangle, son premier but en match officiel sous ses nouvelles couleurs.

Sauf que… Trois petites minutes plus tard, et à nouveau trouvé dans le petit rectangle (cette fois-ci, sans la présence du gardien), l’ancien buteur de Lens ne parvenait pas à cadrer sa frappe et trouvait le poteau. Avant d’être remplacé quelques instants après.

Leipzig s’est finalement incliné trois buts à deux.

Koen Casteels (Wolfsburg) : 6,5/10

Quelle meilleure manière d’entamer la saison par une clean sheet lorsqu’on est gardien ? Très peu inquiété lors de la victoire des Loups face à au promu Heidenheim deux buts à rien, celui qui remplacera Courtois chez les Diables a assuré lorsqu’il a été inquiété. Quant à Aster Vranckx, il est monté à une petite demi-heure du terme (et écopé de sa première carte jaune dans le temps additionnel), alors que Sebastiaan Bornauw n’a pas décollé du banc.

Charles De Ketelaere (Atalanta), monté à la mi-temps, buteur à la 82e, 8/10

Le début de la renaissance ? C'est tout ce qu'on lui souhaite ! Rentré à la pause, CDK a retrouvé sa couronne de prince. Bien en jambes, il a retrouvé toute sa classe de ses années brugeoise. Après seulement trois minutes sur les prés, il pouvait déjà ouvrir le score.

Mais sa tête est passée au-dessus du cadre. Il a ensuite tapé la barre après un excellent travail de l'autre arrivée phare du mercato, Scamacca. La troisième a été la bonne. A dix minutes du terme, il s'est élevé pour placer une tête rageuse qui a trompé le gardien adverse grâce à la goal line technology. Un but qu'il attendait depuis plus de 500 jours ! Et qui devrait lui faire du bien même s'il doit évidemment faire le plus dur : confirmer. Mais la renaissance est en marche et il s'agit déjà d'une première victoire en soi.

Arthur Theate (Rennes), 6/10

Le Liégeois a beau être courtisé, il reste un indéboulonnable de Bruno Génésio. Et il le lui rend bien avec une prestation solide contre le RC Lens. Bon sans être excellent, il a bien géré Sotoca, l'avant-centre des Nordistes, sans en faire trop. Sur le but, il n'est absolument pas coupable en essayant de se jeter sur Machado à l'entrée de la surface.

Peu sollicité, il a joué sa rencontre avec sérieux pour déjouer les quelques attaques adverses. Sans fioriture, il a prouvé qu'il pouvait rester concentré malgré les rumeurs incessantes à son sujet et un potentiel transfert vers l'Angleterre (Liverpool ou Fulham) ou l'Allemagne (RB Leipzig).

Jérémy Doku (Rennes), monté à la 61e, 5,5/10

Monté à l'heure de jeu, celui qui est aussi courtisé, a eu une grosse occasion durant sa partie. Mais il a perdu son duel contre Brice Samba. Preuve qu'il devra encore un peu améliorer son efficacité si son futur transfert se concrétise. Ce qui a l'air plus ou moins bien parti si l'on en croit son entraîneur Bruno Genesio. “Si aujourd’hui il n’a pas débuté, c’est que…”, a-t-il dit lorsqu'on lui a posé la question à propos du futur de Doku. "Il avait été l’un des meilleurs joueurs la semaine dernière, donc à vous d’en tirer les conclusions…”

Matz Sels (Strasbourg), 5/10

Que peut-on lui reprocher? Pas fautif sur les buts encaissés, on ne peut absolument rien reprocher au portier et capitaine de Strasbourg. Il ne peut rien sur la frappe de loin de Minamino, ni sur le coup de tête du Japonais quelques minutes plus tard. Tandis qu'il perd son duel face à Ben Yedder en seconde mi-temps. A effectué un seul arrêt sur sa rencontre mais le mal était déjà fait.

Dries Mertens (Galatasaray) : 5,5/10

Titulaire lors de la victoire des siens grâce à un doublé d’Icardi, Mertens s’est montré plutôt discret malgré une tentative intéressante en seconde période. Il a été remplacé à une dizaine de minutes du terme.

Johan Bakayoko (PSV) : 6/10

Titulaire comme la semaine dernière, le Diable a tenté sa chance à plusieurs reprises, sans succès. Sorti à la pause et alors que le score était d’un but à rien pour Vitesse, il a vu ses coéquipiers inverser la tendance pour l’emporter trois buts à un. C’est d’ailleurs Saibari, monté à la place de Bakayoko, qui a inscrit le premier but du PSV.

Les joueurs qui n'ont pas joué

Thibaut Courtois (Real Madrid) ne rejouera pas cette année. Également blessé, Thomas Meunier (Dortmund) ne reviendra pas avant plusieurs semaines, ce qui pourrait rendre un transfert cet été difficile. Toujours à Dortmund, Thorgan Hazard est monté en fin de match… quatre minutes avant le but libérateur de Malen.

Sur le départ, Dodi Lukebakio (Hertha Berlin) n’a pas fait le déplacement à Hambourg.

Kevin De Bruyne a connu une nouvelle rechute et sera absent pour minimum quatre mois. Il ne jouera plus en 2023.

Sur le départ, Timothy Castagne (Leicester) n'était pas dans la sélection. Il espère pouvoir partir avant la fin du mercato. La Juventus est toujours intéressée par ses services. Tout comme Dennis Praet qui ne souhaite pas rester en D2 anglaise.

Leandro Trossard affronte ce soir Crystal Palace avec Arsenal.

Leander Dendoncker n'entre pas dans les plans de Unai Emery à Aston Villa. Il n'était pas dans la feuille de match et doit absolument se trouver un nouvel employeur pour l'an prochain.

Roméo Lavia n'est arrivé que ce vendredi. Il n'était donc pas sur la feuille de match lors de la défaite contre West Ham avec son nouveau club de Chelsea. De son côté, Romelu Lukaku doit absolument partir de la capitale anglaise. Il lui reste dix jours pour cela.

Al-Dakhil n'a pas joué avec Burnley parce que le stade de Luton Town, où évolue Thomas Kaminski, n'est pas encore prêt pour les exigences de la Premier League. Le match doit être reporté, tandis que les travaux devraient permettre la venue de West Ham, le 1er septembre prochain.

Les joueurs de l'AC Milan connaissent des fortunes diverses. Saelemaekers ne devrait pas commencer dans la peau d'un titulaire mais sera dans le groupe qui affrontera Bologne ce lundi soir. De son côté, Origi doit trouver une nouvelle porte de sortie après sa saison décevante.

Michy Batshuayi jouera ce soir avec le Fenerbahce contre Samsunspor.