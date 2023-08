Jérémy Doku, le tout premier Belge choisi par Pep Guardiola

À lire aussi

Déjà d’accord avec Manchester City depuis le début du mois d’août, le Diable rouge de 21 ans n’attendait plus que les discussions entre les deux clubs aboutissent. C’est chose faite depuis ce lundi avec un transfert qui coûtera près de 60 millions d’euros au club anglais. La visite médicale du joueur est programmée un peu plus tard cette semaine, avant de signer un contrat à long terme avec le club de Kevin De Bruyne.

Aussi cher qu’Haaland

Après Daniel Van Buyten, Geert De Vlieger, Emile Mpenza, Dedryck Boyata, Jason Denayer, Vincent Kompany, KDB et Roméo Lavia, Jérémy Doku deviendra le neuvième Belge à porter les couleurs des Citizens. Mais le tout premier à être recruté en personne par Pep Guardiola, puisque Kompany et De Bruyne sont arrivés au club avant la venue du coach espagnol, et que Lavia a initialement été transféré pour les U18.

L’ancien Mauve sera ainsi la 94e recrue de Guardiola, tous clubs confondus, et la 50e pour Manchester City. Il s’installera même en très belle position parmi les joueurs les plus chers achetés par le tacticien catalan : il devrait être le neuvième plus coûteux juste derrière… Erling Haaland (60 M €), son nouveau coéquipier qui attend déjà avec impatience les assists du Belge.

Si Guardiola a jeté son dévolu sur Doku, c’est pour son profil d’ailier explosif qu’il ne possède pas dans sa palette. City était à la recherche d’un nouvel ailier depuis le départ de Riyad Mahrez, et cette nécessité s’est confirmée avec la blessure de Kevin De Bruyne. L’arrivée de Doku permettra non seulement d’ajouter une profondeur au banc qui sera amené à jouer beaucoup vu le calendrier infernal, mais aussi de libérer Phil Foden, Bernardo Silva ou Cole Palmer vers une position axiale, à la place de KDB.

La drague a commencé il y a 6 ans

L’intérêt de Guardiola pour Doku ne date pas d’hier. Déjà en 2017, douze mois après son arrivée à City, le gourou espagnol s’était penché sur le profil du Belge. À l’époque, il n’avait que 15 ans et aurait pu aussi signer à Arsenal, à Liverpool, à Chelsea, à l’Ajax et au PSV. Il avait finalement préféré passer pro à Anderlecht. Mais City est ensuite revenu à l’offensive trois ans plus tard, juste avant qu’il n’accepte de rejoindre Rennes.

Nous voilà aujourd’hui au terme de ses trois belles saisons bretonnes qui lui ont permis d’entrer dans une nouvelle dimension et de bientôt devenir le cinquième Belge le plus cher de l’histoire. Après Eden Hazard (115 M €), Romelu Lukaku (110 M €), Kevin De Bruyne (75 M €) et son pote Roméo Lavia (62 M €) il y a quelques jours.

Jackpot pour Anderlecht

Il n’y a pas qu’à Rennes – qui a acheté Doku 26 millions € en 2020 – que l’on se réjouit de cette énorme vente à 60 millions. En vertu d’une clause, Anderlecht récupérera 5 millions €, soit 15 % de la plus-value à la revente réalisée par les Bretons (avec un plafond justement fixé à 5 millions). Sans compter les indemnités de solidarité, dont le montant reste à calculer.