Vers un retour en Premier League pour Origi ? Plus dans les plans de Pioli, le Diable doit quitter Milan

Mais voilà, un an plus tard, le divorce est acté entre l'(ancien) Diable rouge et le club milanais. Ce n’était déjà pas une surprise de ne pas le voir dans le groupe pour la tournée américaine cet été, ça l’était encore moins qu’il ne soit laissé à la maison pour le premier match de la saison en Serie A, à Bologne (tout comme Alexis Saelemaekers lui aussi sur le départ).

Pioli ne compte plus sur l’ancien de Liverpool, même comme solution de rechange et un départ semble désormais inéluctable et la meilleure solution pour les deux parties. À 28 ans et après avoir été le supersub de Jurgen Klopp pendant des années à Liverpool, Origi doit enfin trouver un club où il est titulaire. De l’autre côté, les Rossoneri ne seraient pas contre l’économie de son salaire de 5,2 millions € brut.

Un retour en Premier League ?

Mais les candidats pour acquérir le Belge ne sont pas légion. Il y a bien de l’intérêt en provenance d’Arabie saoudite mais l’ancien Lillois a rejeté toute proposition en provenance du pays du Golfe. Un retour en Premier League reste dès lors l’option la plus plausible selon la Gazzetta dello Sport.

West Ham se serait notamment intéressé à lui pour remplacer Scamacca, mais la piste s’est refermée depuis lors. Désormais, ce serait Sheffield United qui semble tenir la corde. Le promu connaît des soucis offensifs et aurait bien besoin d’un buteur de la trempe et avec l’expérience d’Origi pour espérer se maintenir en Premier League.

La Gazzetto dello Sport évoque la possibilité d’un prêt payant du Belge même si aucune offre n’a été envoyée par Sheffield à l’heure actuelle.