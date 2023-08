En effet, le Corriere dello Sport a fait sa une ce jeudi avec la mention : "Lukaku, sauve-les, toi", en parlant du club de la capitale. Privés de Tammy Abraham pour plusieurs mois et à la recherche d'un nouvel attaquant, la formation italienne coachée par José Mourinho ne serait pas insensible à cette idée. Pour l'instant, on reste encore dans un scénario loin de se décanter alors que Chelsea veut s'en débarasser pour un chèque important et que le salaire du joueur l'est tout autant.

À une semaine de la fin du mercato, le temps presse de plus en plus s'il veut trouver une porte de sortie convenable.