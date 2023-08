De l’Iraq à la Premier League en passant par la Belgique, Al-Dakhil évoque son parcours : “Jouer pour les Diables rouges ? Un rêve”

Le défenseur est passé en six mois de Saint-Trond à la Premier League tout en forçant un statut de Diable rouge en juin dernier face à l’Autriche et l’Estonie. Une ascension supersonique pour celui qui est né en Iraq. Dans une interview mise en ligne sur le site des Clarets, l’ancien du Standard est revenu sur son parcours semé d’embûches. Meilleurs extraits.

De l’Iraq à la Belgique

Ameen Al-Dakhil est né en Iraq il y a 21 ans avant de migrer vers la Belgique quand il était encore enfant : “En Iraq, c’était difficile car pour un enfant, ce n’est pas le meilleur endroit pour grandir. Mes parents ont pris la décision de venir en Belgique parce que ma grand-mère est originaire du pays.” Pour la famille Al-Dakhil, l’intégration au pays s’est d’ailleurs très bien déroulée, “Je pense que nous nous sommes bien installés en fait. Nous avons rapidement appris la langue parce que ma grand-mère nous parlait toujours en néerlandais. J’avais également de nombreux amis, donc ça aide. Cela s’est donc très bien passé, sans problème.”

Les moments difficiles en Iraq et le déménagement vers la Belgique qui reste une grosse épreuve pour un enfant ont forgé le caractère d’Al-Dakhil. “Je pense que quand tu traverses des situations difficiles, surtout quand tu es jeune, je pense que c’est un truc que tu gardes pour le restant de tes jours. Je n’oublierai donc jamais d’où je viens, c’est pourquoi je suis vraiment heureux avec tout ce qui m’arrive actuellement. Bien sûr, c’est un honneur de jouer en Premier League et pour Burnley et de jouer dans de si bonnes conditions. Il faut toujours être heureux avec ce qu’on a et cela m’a toujours aidé.”

Pourquoi il a choisi les Diables rouges

Ameen Al-Dakhil a donc opté définitivement pour la Belgique en montant au jeu lors des rencontres qualificatives pour l’Euro 2024 face à l’Autriche et l’Estonie. Un choix qu’il a mûrement réfléchi : “Je n’ai jamais joué au football en Iraq. Je n’y ai jamais touché le ballon. Quand je suis arrivé en Belgique, j’avais un copain qui jouait au football dans un petit club pour le fun. Ses parents ont demandé à mes parents de rejoindre ce club pour que je puisse jouer avec mes amis le mercredi après-midi et m’amuser.”

”Mais dès le premier entraînement, le coach est venu voir mon père pour lui dire que j’avais du talent, ce que mon père n’avait pas perçu. Nous venions d’une situation terrible donc il avait d’autres choses à penser que son fils pourrait devenir un footballeur. Mes parents m’ont ensuite aidé dans le football et tout s’est bien passé jusqu’à maintenant et désormais je suis ici, en Premier League”, a continué Al-Dakhil.

À lire aussi

L’ancien du Standard est revenu sur ses débuts avec l’équipe nationale en juin dernier : “C’est un grand moment de fierté. Cela a toujours été un rêve de représenter la Belgique et c’est chouette de jouer ses premières minutes à un si jeune âge et entouré de tels joueurs. Ils m’ont beaucoup aidé.”

Al-Dakhil a également été touché par sa rencontre avec notre sélectionneur Domenico Tedesco : “Il a été très sympa. Il m’a aussi bien montré ce que je devais faire en équipe nationale. Il était très content de ce que j’ai apporté.”

La Premier League

Après avoir découvert la Jupiler Pro League avec le Standard et Saint-Trond et un bref passage en Championship avec Burnley, Ameen Al-Dakhil a donc découvert la Premier League avec les Clarets. Un moment qu’il n’oubliera jamais : “Bien sûr, c’était un rêve de jouer en Premier League. Je suis très content d’avoir pu y faire mes débuts. Je pense que nous nous sommes bien débrouillés lors du premier match mais malheureusement nous avons concédé le premier but dans les premières minutes.”

À lire aussi

”Jouer le plus possible en Premier League est important pour se développer en tant que jeune joueur et devenir meilleur”, continue le Belgo-irakien, “Le plus important reste l’équipe, c’est ce que le coach dit toujours et c’est ce que tout le monde fait.”

Al-Dakhil conclut sur son plus grand souhait cette année : “J’adorerais inscrire mon premier goal. Ce serait génial.”