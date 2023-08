Le sujet que vous avez choisi : à une semaine de la fin du mercato, quel Diable a la situation la plus préoccupante ?

Un départ possible, mais pas indispensable

Après seulement une saison à Rennes, Arthur Theate ferait l’objet d’un intérêt de Leipzig mais devrait rester. Johan Bakayoko a également des clubs prestigieux qui le suivent (Naples, Liverpool) mais pourrait également rester. Pour l’un comme pour l’autre, leur départ n’est pas du tout indispensable puisqu’ils jouent beaucoup dans leurs clubs respectifs. C’est également le cas pour Wout Faes et Dennis Praet même si ce dernier peut toujours espérer une offre de dernière minute venue d’Italie. Leur avenir devrait donc avoir lieu en Championship.

Sur une voie de garage

Thorgan Hazard et Thomas Meunier n'ont pas d'avenir avec Dortmund. ©2023 Getty Images

Pour d’autres, en revanche, la situation est bien plus compliquée. Écarté du groupe à Arsenal, Albert Sambi Lokonga espère trouver un nouveau club alors que Brighton et Burnley sont cités. Pareil pour Divock Origi, suivi par West Ham. À Dortmund, la situation est très délicate pour Thorgan Hazard et Thomas Meunier. Le premier n’a convaincu personne au PSV l’an dernier et n’a joué que six minutes ce week-end… comme back gauche. Le second est encore blessé et n’a pas d’avenir au Borussia. Tous les deux en fin de contrat dans un an, ils peuvent toujours espérer une porte de sortie mais c’est loin d’être garanti.

La situation n’est pas très différente pour Aster Vranckx même s’il a joué 24 minutes pour l’ouverture de la nouvelle saison de Bundesliga. Elle est bien pire pour Alexis Saelemaekers qui a vu plusieurs grands joueurs arriver et passer devant lui dans la hiérarchie. Un départ semble inévitable mais aucun nom n’a filtré.

L’inconnue Castagne

Timothy Castagne veut quitter Leicester. ©Photo News

Capable de jouer à plusieurs positions, Timothy Castagne n’a pas raté une minute avec les Diables depuis le début de la Coupe du monde et s’est imposé comme le latéral droit titulaire. Coincé en deuxième division anglaise, l’ancien joueur de l’Atalanta attend une offre de la Juventus qui n’arrive pas. Laissé au repos par Leicester pour éviter de manquer un transfert, Castagne est presque assuré de partir mais n’a toujours pas réussi à le faire. S’il le fera sans doute avant la fin du mercato, le temps commence à presser dangereusement pour lui.

La tuile Lukaku

Lukaku ne sait pas où il jouera cette saison. ©AFP or licensors

En l’absence de Thibaut Courtois et de Kevin De Bruyne, le capitaine provisoire des Diables rouges a beaucoup de soucis à se faire et est certainement le cas le plus inquiétant pour Domenico Tedesco. L’Inter a totalement fermé la porte à un retour de sa part alors que la Juventus, malgré son intérêt, est encore très loin de trouver un accord avec Chelsea, qu’il implique Dusan Vlahovic dans la transaction ou pas. Tottenham et la Roma ont également été cités mais aucune offre officielle n’est arrivée sur le bureau de la direction des Blues.

"Rien n’a changé. Si vous le souhaitez et que le club souhaite trouver une solution, alors le club me dira que quelque chose a changé. Je suis ici et j'ai accepté une situation qui était déjà faite. Je n'ai rien pu changer" a expliqué Mauricio Pochettino en conférence de presse ce jeudi. Voilà donc Lukaku toujours écarté de l’équipe première des Blues qui pourraient, si rien ne change, être contraints de le réintégrer même si le club pourrait toujours le pousser vers l’Arabie saoudite après le mois d'août, alors le mercato s'y termine le 20 septembre. À l’heure actuelle, il est impossible d’assurer avec certitude où jouera Big Rom l’an prochain. La seule certitude est que tout pourrait se décanter dans les derniers instants du mercato et qu’une issue favorable au joueur est loin d'être acquise.