Les Belges à l'étranger : Fenerbahçe et Batshuayi, titulaire, écrasent Twente en barrage aller de Conference League

Les 'Tukkers' avaient pourtant bien débuté la rencontre en inscrivant le premier but via Manfred Ugalde (20e). Jayden Oosterwolde rétablissait l'égalité contre ses compatriotes moins d'un quart d'heure plus tard (33e). Juste avant la pause, Youri Regeer écopait d'une carte rouge et laissait les visiteurs à 10.