Dans les coulisses d’une semaine historique pour le football belge : “C’est la première fois que je vis un tel mercato”

guillement Maintenant, je sens Roméo relâché et confiant.

Jeudi 17 août. Veille de l’officialisation de Roméo Lavia à Chelsea. Le joueur prend l’avion, depuis la Belgique, en compagnie de ses parents, ses deux frères et son fidèle préparateur physique. “Nous sommes arrivés à Cobham, le centre d’entraînement, vers midi, raconte Ronald Kabeya, qui entraîne Lavia depuis ses 13 ans. J’ai pu assister au début de sa visite médicale qui a duré plus de 4 heures. En soirée, nous avons accompagné Roméo pour visiter les terrains et le centre qui est vraiment impressionnant et nous avons croisé Mauricio Pochettino. C’était une expérience unique.”

Et l’accueil était évidemment plus que favorable. “Cela se ressentait qu’ils voulaient vraiment que Roméo soit là. Il était très attendu. Pour Roméo, c’était forcément une grande joie et un soulagement au bout d’un mercato qui a été très long pour lui. Avec la relégation de Southampton, on savait très bien qu’il n’allait pas rester. Et ce n’est pas simple pour un jeune de 19 ans de gérer un tel mercato, avec tout ce qui l’entoure notamment dans les médias.”

À lire aussi

D’autant que sa destination n’a été connue qu’au bout de longues discussions et surenchères avec Liverpool. Mais contrairement à ce qui est apparu via les différentes rumeurs, Chelsea s’est en réalité positionné avant les Reds. “Le premier but qu’il a marqué pour Southampton, c’était contre Chelsea (NdlR : le 30 août 2022). Et depuis ce jour-là, ils le suivent de près. Liverpool le voulait aussi donc le choix n’a pas été simple, mais il a mesuré tous les paramètres pour prendre sa décision. Maintenant, je le sens relâché et confiant.”

Le centre d'entraînement de Chelsea. ©DR

Le centre d'entraînement de Chelsea. ©DR

Le centre d'entraînement de Chelsea. ©DR

Pas encore prêt à jouer

En revanche, ce n’est pas encore ce vendredi contre Luton Town et Thomas Kaminski que le milieu de terrain effectuera ses débuts en Blue. “Il lui faut encore quelques semaines pour être prêt à s’impliquer dans l’équipe. Il travaille pour essayer de rattraper ses coéquipiers”, a expliqué son coach Mauricio Pochettino ce jeudi. “Il n’a pas eu l’occasion de participer pleinement à la préparation avec Southampton, donc il a besoin de s’adapter avant de pouvoir être à 100 %. Il a moins d’une semaine complète d’entraînements dans les jambes : il faudra encore attendre un peu”, détaille son préparateur physique.

guillement C'est la première fois que je vis un tel mercato.

Ce jeudi soir, peu avant 19 heures, c’était par contre l’officialisation du transfert de Jérémy Doku à Manchester City… également entraîné par Ronald Kabeya. “C’est clair que ça aura été une bonne semaine, je suis un préparateur heureux, sourit celui qui s’occupe de Doku depuis l’été 2020. Jérémy ne m’en a parlé que très tard parce que rien n’était fait et il préférait attendre que ça soit confirmé. C’est une bonne chose qu’il se protège et je sais qu’il rêvait de jouer en Premier League.”

À lire aussi

L’ailier du Stade Rennais a quitté la Bretagne mardi soir, 48 heures après son dernier match disputé à Lens, pour passer ses tests médicaux mercredi matin à Manchester avant l’officialisation le lendemain soir. “Lorsque j’étais avec Roméo, j’ai constaté que ça prenait du temps pour tout régler. Il y a énormément de papiers à signer et de choses à faire avant.”

L’été dingue de Ronald Kabeya n’est toutefois pas encore terminé. Johan Bakayoko, Eliot Matazo ou Cyril Ngonge – qui font aussi partie de ses protégés – pourraient acter un transfert dans les derniers jours du mercato. “Si Johan venait à être transféré, j’essaierais de le vivre de l’intérieur comme avec Roméo parce que je le suis depuis ses débuts. Je vais garder mon téléphone allumé jusqu’à la fin pour suivre les infos (rires). C’est la première fois que je vis un tel mercato. Et cela orientera aussi mon année, étant donné que je vais dans les clubs de Roméo, Johan, Eliot ou Jérémy une fois par semaine pour les entraîner.”