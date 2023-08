Diablotins : Karel Geraerts favori pour succéder à Jacky Mathijssen

Il ne reste donc plus qu’à connaître le nom du nouveau sélectionneur U21. Et un candidat en particulier se dégage, selon nos informations : Karel Geraerts. L’ancien entraîneur de l’Union Saint-Gilloise devrait donc succéder à Jacky Mathijssen, avec pour mission de qualifier les Diablotins pour l’Euro Espoirs 2025. À moins que l’un des autres prétendants ne soit finalement retenu par la fédération belge. Glen De Boeck et Thomas Buffel, l’actuel adjoint en duo avec Olivier Deschacht, sont les deux autres sérieux candidats. Le choix de l’Union belge est attendu ce vendredi ou en début de semaine prochaine, à quelques jours de la première liste qui sera dévoilée le vendredi 1er septembre.