Jérôme Rothen et Christophe Dugarry dézinguent Jérémy Doku : “Un cheval de trait ça ne devient pas un cheval de course”

Sauf que ce transfert n’est pas vu d’un très bon œil par tout le monde. Dans l’émission “Rothen s’enflamme” diffusée sur RMC, Christophe Dugarry et Jérome Rothen n’ont pas hésité à descendre le Diable rouge en le critiquant de manière assez virulente.

Et c’est Christophe Dugarry, l’ancien joueur de Bordeaux et du Milan AC, qui a débuté les hostilités en s’interrogeant sur ce transfert. “À quel moment ce garçon va jouer à City ?”, s’interroge-t-il.

Jérome Rothen lui répond ensuite que Guardiola devra “faire de la magie” avec Doku et que ce coach a le don de façonner les joueurs. “Peut-être qu’il va le changer Guardiola”, suppose Jérôme Rothen. Ce à quoi Christophe Dugarry lui répond du tac au tac : “Un cheval de trait ça ne devient pas un cheval de course !”.

On peut ensuite entendre l’ancien joueur de Monaco et du Paris Saint-Germain prendre le relais dans cette critique acerbe où tout est remis en cause chez le joueur de 21 ans.

”Il a des qualités Doku… mais c’est un peu un 'tout droit'. Il n’a pas trop de réflexions dans le jeu. Si Mahrez ça a pris un an pour qu’il réussisse à City, et pourtant ce n’est pas un tocard, je pense que ça va prendre trois ans pour Doku (….) faire des dribbles, des grands ponts, des petits ponts, ah pour ça c’est un génie…. Par contre pour finir, bon Dieu !”

Il n’y a plus qu’à souhaiter que Jérémy Doku fasse vite taire ces deux mauvaises langues en démontrant toutes ses qualités sous le maillot de Citizens !