Joker ou titulaire : quel sera le rôle de Jérémy Doku à Manchester City ?

Vitesse et créativité

”C’est un championnat que j’ai toujours regardé avec mon père et mon frère. Et je suis convaincu que le style me conviendra, a lancé le jeune ailier de 21 ans dans son interview publiée par le club, mais en sachant aussi que le football prôné par Pep Guardiola n’est clairement pas le plus typique de l’Angleterre. Mes capacités de dribble, ma vitesse et ma créativité, ce sont les choses que je peux ajouter au groupe”, se motive-t-il néanmoins.

Il est certain que Jérémy Doku devra s’adapter à Manchester City, une équipe qui s’appuie sur la possession, en apprenant notamment à poser davantage son jeu. Mais les Citizens ne comptent pas non plus dénaturer leur nouveau joueur. “Il a tout ce dont un ailier a besoin, pointe le directeur du football Txiki Begiristain. Il a un rythme exceptionnel et il est incroyable dans les situations de un-contre-un. Je crois honnêtement que travailler avec Pep et son staff le fera devenir un talent offensif de classe mondiale.”

Le compte est bon

En dépensant 65 millions d’euros, Manchester City ne compte évidemment pas laisser le Diable rouge sur le banc. Le club laissé partir deux joueurs importants sur le plan offensif durant ce mercato : Ilkay Gündogan et Riyad Mahrez. L’idée de Guardiola était simplement de trouver leur remplaçant numérique afin de conserver un effectif ni trop grand ni trop petit. Il l’a fait avec Mateo Kovacic et Jérémy Doku. L’Espagnol souhaite impliquer tous les joueurs présents en ne recrutant pas à l’excès.

Par ailleurs, Jérémy Doku peut déjà se réjouir de certaines perspectives de temps de jeu. Il ne possède ni l’expérience ni les automatismes de Riyad Mahrez, mais le Belge est déjà considéré comme son remplaçant dans la rotation. Or, l’Algérien a été titularisé à 36 reprises en 47 apparitions la saison dernière.

Plusieurs systèmes et positions

Dans le schéma habituel de City, Jérémy Doku s’installerait sur l’aile droite du 3-2-4-1, avec davantage de tâches défensives. Mais Pep Guardiola pourrait aussi revenir à un 4-3-3 plus traditionnel afin de l’utiliser comme véritable ailier et de couvrir le reste du flanc par un vrai arrière droit comme Kyle Walker. Bernardo Silva, Phil Foden et Cole Palmer peuvent également évoluer à cette place, mais le grand nombre de rencontres lui permettra assurément d’accumuler de nombreuses minutes. D’autant que l’ancien Anderlechtois peut aussi évoluer sur la gauche pour relayer Jack Grealish.

Pour combler le départ de Riyad Mahrez vers l’Arabie saoudite, c’est Phil Foden qui a été amené à évoluer sur le côté droit en ce début de saison. Sauf que l’international anglais s’est montré décevant. La venue de Doku lui permettra donc de se rapprocher de l’axe et d’un rôle de numéro 10, comme contre Newcastle où il a semblé beaucoup plus à l’aise. Et cela tombe bien puisque les Citizens cherchent un nouveau meneur de jeu en l’absence de Kevin De Bruyne, forfait jusqu’à début 2024.

Lancé dès dimanche

Il n’aura que deux entraînements dans les jambes, mais Jérémy Doku sera déjà amené à jouer ce dimanche à Sheffield. Ses débuts se feront toutefois en douceur. “Chaque fois qu’un nouveau joueur arrive, nous pensons qu’il va apporter quelque chose et aider l’équipe dans son ensemble. Mais il ne s’agit pas de lui faire porter la responsabilité”, a commenté ce vendredi Juanma Lillo, l’adjoint qui remplacera Pep Guardiola, blessé au dos.

L’Espagnol sera en contact permanent avec Guardiola pour décider de l’orientation tactique de la rencontre. Et l’idée sera de placer Doku dans des conditions optimales. “Ce qui est bien ici, c’est que le club accepte d’amener des joueurs qu’il vaut mieux ne pas modifier, a poursuivi Juanma Lillo. L’équipe grandira et il nous améliorera. C’est un grand joueur, vous l’avez vu. Il a des qualités spécifiques. Il peut aider.”

Le premier objectif de Doku sera surtout de ne pas se blesser. On imagine que le nouveau Citizen aura à cœur de se montrer dès ses premières minutes, mais l’on connaît aussi sa fragilité chronique, malgré ses nombreux efforts en amont pour se renforcer musculairement.