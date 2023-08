Jason Denayer et Al Fateh ont subi une lourde défaite contre Al-Nassr (0-5) à l'occasion de la 3e journée de Saudi Pro League. Cristiano Ronaldo s'est notamment illustré avec un triplé.

Sadio Mané a également bien figuré avec deux buts et été récompensé du trophée d'homme du match. Il porte son total de buts pour son nouveau club à 3, tandis que Ronaldo ouvre son compteur de la saison. Al-Nassr s'offre ainsi sa première victoire de l'exercice, après deux défaites.

L'équipe de Brozovic, Laporte, Otavio, Fofana, Mané et Ronaldo pointe à la 10e place. Al Fateh, qui n'avait pas encore perdu, est 8e avec 4 points. Al-Ittihad, où évoluent notamment Benzema et Kanté, est en tête avec un bilan parfait de 9 sur 9.

Loïs Openda buteur dans la victoire de Leipzig face à Stuttgart

Loïs Openda a marqué lors de la victoire du RB Leipzig face à Stuttgart 5-1 vendredi soir. Le natif de Liège a inscrit le 3e but pour les 'Roten Bullen'.

Les visiteurs avaient pourtant ouvert la marque via Guirassy (35e) et menaient à la pause. Les joueurs de Leipzig se sont réveillés en second mi-temps. Benjamin Henrichs inscrivait le but égalisateur (51e) avant qu'Openda ne marque (53e) mais son but était annulé pour hors-jeu. Dix minutes plus tard, Olmo inscrivait finalement le deuxième but pour les hommes de Marco Rose (63e).

Loïs Openda y allait finalement de sa réalisation en reprenant d'une tête piquée un centre de Raum (66e). Kampl (74e) et Simons (76e) portaient la marque à 5 buts à 1 avant qu'Openda ne s'offre une première standing ovation à domicile, en cédant sa place à la 79e minute. Leipzig remporte sa première victoire cette saison, après sa défaite face à Leverkusen (3-2) lors de la première journée de Bundesliga la semaine dernière.

En Angleterre, Kaminski était titulaire entre les perches lors de la défaite 3-0 de son équipe Luton face à Chelsea en ouverture de la 3e journée de Premier League . Le portier n'a rien su faire pour éviter le doublé inscrit par Sterling (17e et 69e) et le but de Nicolas Jackson (76e). Roméo Lavia, arrivé à Stamford Bridge la semaine dernière, n'était pas repris dans le groupe des 'Blues', pas encore au point physiquement.

Eliot Matazo est resté sur le banc lors du partage de son équipe, l'AS Monaco, face à Nantes (3-3) en ouverture de la 3e journée de Ligue 1. Les buts monégasques ont été inscrits par Minamino (27e), Ben Yedder (59e) et Boadu (86e) tandis que les Nantais pouvaient compter sur Mostafa Mohamed (5e et 48e) et Castelletto (15e).