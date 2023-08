Lukaku toujours coincé à Chelsea à J-7 : et maintenant, on fait quoi ?

À lire aussi

Pendant ce temps, Lukaku est toujours sous contrat à Chelsea et s’entraîne d’ailleurs avec l’équipe U21 dans la plus grande discrétion. Mais que se passera-t-il si aucune solution n’était trouvée avant le 1er septembre à minuit ? Il resterait deux options : accepter une offre d’Arabie saoudite ou rétropédaler pour tenter de réintégrer l’effectif des Blues, qui se cherchent un attaquant.

Sauf que les Londoniens sont en passe de signer le buteur d’Arsenal Folarin Balogun… et que Mauricio Pochettino ne semble pas enclin à accueillir le Belge, même s’il a entrouvert la porte ce jeudi. “S’il le veut et si le club trouve une solution, on me le fera savoir et j’en prendrai note, a commenté le manager argentin. Mais de mon côté, j’ai simplement accepté une situation factuelle en arrivant ici. Je ne pouvais rien changer.”

Dès la mi-juillet, Pochettino a en effet avancé avec les désidératas de Lukaku. “Quand ce type de décision est prise, c’est parce que tout le monde est d’accord, a-t-il expliqué lors du stage aux USA. Il est évident que la décision avait été prise du côté du joueur également. Nous agissons donc en conséquence de sa décision.”

À moins que la Juventus parvienne à débloquer les 40 millions d' € nécessaires d’ici au 1er septembre, que Tottenham ne passe finalement à l’attaque ou qu’un nouveau rebondissement ne survienne, Lukaku sera condamné à accepter l’Arabie saoudite par défaut. Selon Sportmediaset, Chelsea espère que le Belge acceptera finalement cette proposition afin de récupérer rapidement les 40 millions.