Selon la Gazzetta dello Sport, il s'agira d'un prêt d'un an sans option d'achat. "Chelsea va recevoir environ 5,8 millions d'euros et le joueur acceptant de réduire son salaire à 7,5 millions d'euros par an."

Romelu Lukaku a donc trouvé une issue à son été compliqué. "Il ne manque que les derniers détails et les signatures sur les contrats, mais c'est fait pour Romelu Lukaku à la Roma", affirme le quotidien rose.

Dès demain, l'attaquant prendra donc l'avion vers la ville éternelle après environ trois jours de négociations entre les dirigeants des deux clubs.