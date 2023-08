L'édito d'Yves Taildeman : Rome plutôt que Riyad : bravo Romelu !

Romeo, Romelu, alias Big Rom, AS Rome… Comment peut-on ne pas avoir songé à cette solution-là tout au long de la saga Lukaku ? L’AS Rome était à la recherche d’un buteur. Lukaku, lui, était à la recherche d’un grand club où il serait chouchouté. Et le dénominateur commun entre les deux est évidemment José Mourinho. Le coach des Romains a travaillé à deux reprises avec Romelu : à Chelsea et à Manchester United.

Non, leurs précédents mariages n’étaient pas des francs succès. Selon Mourinho, Lukaku n’était pas encore prêt pour Chelsea à ses 20 ans. Et à United, il y a eu quelques frictions entre les deux à la fin de leur collaboration. Mais le bilan de Romelu sous Mourinho était raisonnable : 33 buts en 76 matchs.

L'AS Rome aimen serrer dans les bras des vedettes explusées ailleurs comme Mourinho et Lukaku.

Ce qui nous fait croire que leur troisième collaboration serait vraiment la bonne, est la façon dont Lukaku a été humilié tout au long de cet été. Même s’il a aussi commis des erreurs – comme son flirt avec la Juve quand l’Inter le voulait encore – il a été rejeté comme un malpropre par (les fans de) l’Inter, la Juve et Chelsea. Ceux qui le connaissent, savent que sa faim de revanche ne doit jamais avoir été aussi grande.

La solution la plus facile aurait été de signer en Arabie saoudite. Les propositions en provenance de Riyad doivent avoir été indécentes. Mais malgré ses 30 ans, Lukaku n’a pas pris la même route que Ronaldo, Neymar, Benzema, Kante, Mitrovic, Fabinho, Mahrez, Mendy, Henderson, Kessié ou son ami Brozovic. Il a résisté à l’attrait du Riyal saoudien. Bravo à lui.

À lire aussi

Non, Lukaku voulait un vrai défi sportif dans un club qui lui donne de l’amour. L’AS Rome est le choix parfait. Mourinho était également rejeté par le monde entier quand il a été présenté en mai 2021. Les Romains aiment serrer dans les bras des vedettes expulsées. Des milliers de tifosi sont attendus à l’aéroport Fiumicino pour son arrivée.

Et les sifflets à son adresse dans les stades d’Italie (surtout à San Siro et à l’Allianz Stadium de la Juve) ? Ils serviront de carburant à notre Romelu.

Mais il y a un autre facteur qui doit le tenter : le palmarès vierge de l’AS Roma en Serie A depuis plus de 20 ans. Le dernier titre date de 2001, la dernière place dans le top 3 date de 2018. L’Inter Milan n’avait plus été champion depuis 11 ans, en 2021, quand Lukaku lui a offert le titre avec 24 buts.