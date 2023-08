Les Belges à l'étranger : l'Atletico, avec Carrasco et Witsel, s'impose largement sur le terrain du Rayo Vallecano

Diego Simeone et ses hommes avaient très bien débuté la rencontre en inscrivant un but en tout début de match via Griezmann qui concluait une belle action madrilène (2e). C'est ensuite Depay qui doublait la mise après une erreur défensive de la défense du Rayo Vallecano (16e). Molina ajoutait un troisième but aux 'Colchoneros' sur une superbe ouverture de De Paul (36e). Les Colchoneros plantaient encore quatre buts en seconde période, par Morata (73e et 84e), Correa (79e) et Llorente (86e). Avec cette victoire l'Atlético remonte à la 2e au classement et revient à deux points du Real Madrid, actuel leader du championnat espagnol.