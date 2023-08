Loïs Openda buteur dans la victoire de Leipzig face à Stuttgart

Deuxième match de Bundesliga, deuxième belle performance et deuxième but. Transfuge de l’été, Openda ne s’est absolument pas caché ce week-end. Auteur de quatre frappes, il a toujours été dangereux. La première en dehors de la surface n’était malheureusement pas cadrée (28e). Sur la seconde, sa belle lecture du jeu lui a permis de partir en profondeur dans le bon timing mais la bonne sortie du gardien lui a empêché de faire mieux que de tirer sur lui (45e+3).

En seconde période, il pensait donner l’avantage à son équipe en marquant après avoir bien suivi une mauvaise prise de balle du gardien adverse mais il a ensuite été signalé en position de hors-jeu (48e). Un gros quart d’heure plus tard, il a tout de même réussi à faire trembler les filets d’une tête piquée entre deux défenseurs au second poteau (66e). À l’aise quand il faut marquer, il s’est aussi illustré dans la passe en envoyant Xavi Simons parfaitement en profondeur au terme d’une belle action collective en une touche. Si le Néerlandais n’avait pas eu besoin de deux tentatives pour marquer, Openda aurait été crédité d’un assist (76e). Il a été sorti dans la foulée alors que la victoire était acquise.

Amadou Onana (Everton) : 6,5/10

Collectivement, les Toffees ont réalisé un début de saison cauchemardesque. Mais difficile de reprocher quoi que ce soit au logiligne milieu de terrain. Bien en jambes, il aurait dû finir avec une passe décisive si Danjuma s’était montré plus adroit. Dans le cœur du jeu, il a parfaitement lancé le Néerlandais qui a perdu son face à face.

Pour le reste, il s’est beaucoup battu et a souvent orienté le jeu de son équipe. À l’image de cette transversale superbe qui a permis une action de son équipe. Dans les duels, il s’est montré solide avec onze combats gagnés sur seize. Preuve qu’il peut faire partie de la solution pour son équipe. Mais il faudra se montrer beaucoup plus réaliste devant.

Koen Casteels (Wolfsburg) : 6,5/10

Malgré 13 tentatives, Cologne n’a cadré qu’à deux reprises, permettant au probable futur titulaire dans la cage des Diables de passer une rencontre assez tranquille. Sur le but, la frappe lointaine était pure et parfaitement placée (55e). Casteels ne peut donc pas s’en vouloir. Sur l’autre frappe cadrée, il était à la bonne place pour détourner une tête dans le petit rectangle (78e).

Wout Faes (Leicester) : 6/10

Match solide de la part du roc de Leicester. Face à plusieurs situations chaudes, il s’est montré entreprenant et, surtout, dur sur l’homme pour dégager son équipe. Impassable, il n’a pas été dribblé une seule fois pendant ses 90 minutes sur le terrain. Sur l’égalisation, il n’est pas impliqué dans le but encaissé.

Lors de la partie, il n’a pas hésité à tenter d’apporter le surnombre pour essayer d’inscrire une tête rageuse ou mettre le danger devant le but adverse. Un match sans histoire donc pour le chevelu qui poursuit son sans-faute en Championship.

Charles De Ketelaere (Atalanta) : 6/10

Monté à la mi-temps, CDK a montré des éclairs de son talent. À l’image d’un dribble chaloupé suivi d’un extérieur délicieux. Mais il n’est pas parvenu à faire la différence, contrairement à la semaine dernière. À la 70e, il a aussi bien combiné avec ses partenaires, ce qui aurait pu mener à l’égalisation.

Cinq minutes après cela, il a aussi pris ses responsabilités en tentant une frappe fuyante qui a bien été arrêtée par le portier adverse. Une chose est certaine : il monte en puissance. Surtout, il semble beaucoup moins timide que lors de son aventure milanaise.

Matz Sels (Strasbourg) : 6/10

Le désert. Pendant nonante minutes, le portier n’aura rien eu à faire ou presque. Il n’a arrêté qu’un tir très mou en première période. Et effectué une autre parade… sifflée hors-jeu donc non comptabilisée dans les stats. Au rayon des bonnes nouvelles, le Belge de 31 ans réalise son premier clean-sheet de la saison face à Toulouse.

Arthur Theate (Rennes) : 5.5/10

La rencontre n'a pas été de tout repos pour Theate. ©AFP or licensors

La journée était très tranquille… jusqu’à l’égalisation du Havre. Comme l’ensemble de ses coéquipiers, il s’est montré beaucoup trop passif sur ce but qui fait beaucoup de mal aux Bretons. Pour le reste, il a connu une soirée très tranquille où il a été très peu sollicité.

Pas perturbé par les rumeurs de transfert dont il fait l’objet, son avenir devrait se décanter dans les derniers jours du mercato. Même si, actuellement, la tendance est qu’il reste au moins une saison de plus en Bretagne.

Leandro Trossard (Arsenal) 5/10 :

Pour sa première titularisation, Trossardinho a déçu. Pourtant, il était dans plusieurs bons coups en première période. Mais ses coéquipiers ne sont pas parvenus à convertir les quelques bons centres qu'il a envoyés. Mikel Arteta, qui s'était passé de lui pour commencer les deux premières rencontres, n'a pas été convaincu puisqu'il l'a sorti à la mi-temps.

Oscillant entre son côté gauche et l'axe, il a trop dézoné pour son entraîneur. Il a donc remis une "vraie" pointe avec Nketiah. Le numéro neuf s'est d'ailleurs distingué avec un but à la clé.

Ameen Al-Dakhil (Burnley) : 4/10

Rencontre difficile pour le défenseur qui est dépassé sur les trois buts, comme l’ensemble de ses coéquipiers. Sur le premier, Watkins le prend dans son dos pour offrir un caviar à Matty Cash. Sur le second, il est hors position au départ de l’action et les différents mouvements des Villans ont déséquilibré tout le bloc des Clarets. Ce qui a mis en retard le Diable rouge.

Sur le dernier but, il essaye de gagner son duel face à Mc Ginn, mais il est totalement mis dans la farine par le milieu offensif. Vu qu’il a dézoné pour récupérer le ballon, le défenseur était une nouvelle fois hors position lorsque Diaby a crucifié Burnley. Lors des trois buts, il n’est pas complètement fautif. Mais il n’a clairement pas surnagé dans une rencontre où les hommes de Vincent Kompany ont été inférieurs. Après un premier bon match contre Manchester City, Al-Dhakil est encore en plein apprentissage à la Premier League.

Ils n’ont pas beaucoup joué

Tout proche de signer à la Fiorentina, Aster Vranckx (Wolfsburg) a peut-être joué ses dernières minutes avec le club allemand, montant au jeu pour les cinq dernières.

Loin d’être titulaire, Tielemans (Aston Villa) n’a disputé que cinq minutes lors de la victoire à Burnley. Actuellement, Kamara et Douglas Luiz sont devant lui. Il va devoir cravacher pour récupérer sa place.

Ils n’ont pas joué

Comme en Belgique, les Pays-Bas et la Turquie ont reporté les rencontres des clubs engagés en barrages de Coupes d’Europe. Johan Bakayoko (PSV) était donc au repos ce week-end, tout comme Dries Mertens (Galatasaray) et Michy Batshuayi (Fenerbahce).

De son côté, Thorgan Hazard (Dortmund) n’a pas quitté le banc alors que son départ semble de plus en plus difficile à imaginer. De retour de blessure, Sebastiaan Bornauw (Wolfsburg) a refait son apparition dans le groupe mais n’a pas non plus disputé la moindre minute. En Espagne, Yannick Carrasco (Atletico Madrid) ne jouera que ce lundi au Rayo Vallecano.

Les transferts de la semaine, Jérémy Doku (Manchester City) et Dodi Lukebakio (Séville), ont intégré le groupe de leurs équipes respectives mais sont restés sur le banc toute la rencontre.

Ils sont blessés

Thibaut Courtois (Real Madrid) et Kevin De Bruyne (Manchester City) ne rejoueront pas cette année. De son côté, Dennis Praet (Leicester) est également indisponible. Interrogé sur le sujet, Maresca, les coachs des Foxes a déclaré : “Il est toujours blessé. Cela ressemble à un problème musculaire.”

Titulaire lors des deux premières rencontres de championnat, Orel Mangala n’était pas dans le groupe de Nottingham Forest lors de la défaite à Manchester United. Le milieu de terrain avait reçu un coup à l’entraînement et n’a pas pu tenir sa place. Il pourrait aussi manquer le choc de la Carabao Cup ce mercredi soir contre Burnley. Sa rencontre face à Chelsea le week-end prochain est également menacée.

Il va falloir attendre encore quelques semaines avant les débuts de Roméo Lavia pour Chelsea. Du moins, c’est ce qu’a annoncé Pochettino en conférence de presse. “Il a encore besoin de temps pour être prêt à jouer. Il travaille pour refaire son retard physique sur ses coéquipiers.” Le joueur n’a pas eu de préparation à cause de son transfert et n’a pas disputé la moindre minute avec Southampton.

Sur une voie de garage, Thomas Meunier (Dortmund) est toujours blessé et va avoir du mal à partir avant la fin du mercato.

Ils attendent un transfert

Très proche de signer à Fulham, Timothy Castagne (Leicester) a été laissé au repos. En Italie, les Belges n’ont plus la cote du côté de l’AC Milan. Divock Origi et Alexis Saelemaekers n’étaient pas dans le groupe qui a battu le Torino ce samedi. Les deux joueurs doivent trouver une porte de sortie avant la fin du mercato. Indésirable à Séville, Adnan Januzaj n’a toujours pas joué cette saison.

Après des semaines de rumeurs, Romelu Lukaku serait proche de quitter Chelsea pour rejoindre l’AS Rome alors qu’il n’a toujours pas joué cette saison.